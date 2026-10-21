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Veículos Rivian transformam sua pilotagem: o que vem a seguir?

Carros

Rivian amplia o escopo de sua autonomia, transitando da simples manutenção da faixa para a execução de manobras complexas. A empresa ativou o programa Autonomy Early Access para a função Point to Point, permitindo que o veículo realize curvas, entre em rodovias e navegue por vias urbanas conforme o roteiro definido pelo sistema de navegação.

Rivian R1
Photo: Wikipedia by Courtesy of Rivian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Rivian R1

Arquitetura e limites de responsabilidade

A nova funcionalidade opera como uma sobreposição direta à base da sistema Universal Hands-Free. Onde a lógica anterior se restringia à estabilização lateral dentro da faixa, o novo fluxo integra-se diretamente à navegação passo a passo. A interpretação dos dados das câmeras de visão 360 graus e a tomada de decisões de manobra são delegadas à Large Driving Model, uma rede neural proprietária que converte o fluxo visual em comandos concretos de direção. Essa transição altera a interação entre o software de percepção e o hardware de atuadores, exigindo uma latência de processamento compatível com ações dinâmicas como o cruzamento de faixas ou a entrada em saídas.

Apesar da expansão das tarefas executadas, o sistema permanece no nível 2 de autonomia. O veículo assume a execução mecânica dos manobras, mas o condutor mantém a responsabilidade legal e atencional contínua, devendo estar pronto para retomar o controle a qualquer momento. A engenharia aqui não busca a independência total, mas sim a redução da carga cognitiva de tarefas repetitivas, mantendo o humano como supervisor final.

Condições do teste e contrapartidas

O avanço rumo a uma autonomia mais robusta exige um volume massivo de dados para o treinamento do modelo. A Rivian obtém esse material a partir dos participantes do beta-teste, que não recebem compensação financeira. Em troca do acesso antecipado, os proprietários de R1 Gen 2 e R2 com assinatura Autonomy+ ativa na Califórnia e na Flórida aceitam transmitir registros de localização e vídeos das câmeras, assinam acordos de confidencialidade (NDA), utilizam a função semanalmente e preenchem relatórios de erros.

A seleção para o grupo de teste é restrita. A empresa analisa o histórico de uso dos assistentes de direção e a estatística de alertas de colisão para validar a competência do condutor. Aqueles que não integram o primeiro lote podem registrar interesse, o que auxilia a Rivian a priorizar a expansão geográfica. O lançamento completo para todos os assinantes da Autonomy+ está projetado para 2027. Os donos do R1 de primeira geração e usuários no Canadá não participam desta fase inicial.

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Author`s name Petr Ermilin
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