Porsche Cayenne Turbo redefine a performance: a eletricidade substitui o ronco do V8

A transição do Porsche Cayenne Turbo para a propulsão totalmente elétrica redefine a natureza do modelo: a ausência do V8 e a massa de aproximadamente 2.676 kg dão lugar a uma eficiência de entrega de força que substitui a sonoridade pela resposta imediata. Construído sobre a plataforma PPE, o SUV desvincula-se da arquitetura de seus antecessores a combustão para se tornar um exercício de performance bruta.

Photo: commons.wikimedia.org by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Porsche Cayenne Electric

O conjunto motriz, composto por dois motores elétricos, soma 1.139 cv e 1.500 Nm de torque. O uso do Launch Control projeta o veículo a 96 km/h em apenas 2,4 segundos, desempenho sustentado por um motor traseiro com sistema de resfriamento direto, tecnologia derivada da Formula E que evita a degradação da potência em regimes de alta exigência.

A gestão da potência e a autonomia

No modo padrão, o sistema entrega 844 cv, podendo saltar para 1.017 cv durante 10 segundos através da função Push-to-Pass. Essa aceleração linear, aliada ao centro de gravidade elevado e ao silêncio absoluto, gera uma sensação de deslocamento instantâneo. A resposta é tão agressiva que, com pneus frios, o eixo traseiro pode apresentar instabilidades, exigindo atenção rigorosa ao controle de distância e frenagem.

A infraestrutura energética baseia-se em uma bateria de 113 kWh com arquitetura de 800 volts, permitindo recargas de até 400 kW. Na prática, a curva de carga permanece eficiente mesmo em níveis superiores a 60%, com testes registrando a subida de 17% para 84% de carga em 16 minutos. O coeficiente aerodinâmico de 0,25, auxiliado por elementos ativos na traseira que operam acima de 54 km/h, contribui para a autonomia declarada de 478 km.

Dinâmica de chassis e comportamento rodoviário

O comportamento do veículo é ditado pelo sistema Active Ride combinado à suspensão pneumática. No modo Comfort, o SUV absorve irregularidades do piso sem transmitir impactos secos ao habitáculo, criando um deslizamento fluido que equilibra a suavidade da Panamera com a precisão do Taycan.

Ao alternar para o Sport Plus, a carroceria é estabilizada contra o asfalto e a suspensão torna-se rígida. A substituição dos estabilizadores transversais por amortecedores ativos melhora a cinemática, especialmente em terrenos irregulares, enquanto as rodas traseiras esterçantes (com ângulo de até 5 graus) reduzem o raio de giro e tornam a condução mais ágil em curvas. O conjunto é finalizado por pneus Pirelli P Zero R, que elevam o limite de aderência para níveis de pista.

A frenagem é dominada por uma recuperação de energia de até 600 kW, que absorve a maior parte das desacelerações cotidianas, com uma transição imperceptível para os freios mecânicos. No interior, a Porsche mantém controles físicos para temperatura e volume, integrando-os a um painel OLED de 14,3 polegadas. Embora a base alongada amplie o espaço traseiro, o assoalho não é totalmente plano devido à configuração dos componentes.