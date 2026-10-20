Honda abandona série 0 elétrica e aposta em 15 híbridos até 2030 nos EUA

A Honda redirecionou sua estratégia industrial nos Estados Unidos após registrar prejuízos de 15 bilhões de dólares e desistir da produção de três modelos da série 0, totalmente elétricos. A montadora agora aposta na eletrificação híbrida, com a meta de lançar pelo menos 15 modelos com esse sistema de propulsão até 2030, focando majoritariamente no mercado norte-americano.

Photo: commons.wikimedia.org by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Honda Accord Hybrid

A mudança reflete a busca por viabilidade econômica imediata. Em vez de investir em plataformas elétricas que não entregaram o retorno esperado, a empresa prioriza híbridos que superam o consumo de combustível de motores turbinados. Essa transição técnica já se materializa no desenvolvimento de um novo motor V6 destinado a SUVs e minivans.

Gargalos na produção de elétricos compactos

Enquanto a Honda recua para os híbridos, a Volkswagen enfrenta dificuldades operacionais no segmento de entrada. O CEO Thomas Schriefer admitiu que a fabricação de carros elétricos compactos tornou-se a área mais complexa do negócio. Para a marca, a incapacidade de manter a competitividade de custos em modelos populares representa um risco estrutural, limitando o acesso do consumidor ao portfólio da empresa.

Movimentações de design e expansão de mercado

No campo dos conceitos e tendências, a Citroën projeta a volta do icônico 2CV para 2028, prevendo um veículo elétrico acessível com preço estimado em 17 mil dólares, incluindo uma versão para fins comerciais. Outras estreias incluem o Peugeot E-T16, um elétrico de 805 cv inspirado no rali Grupo B, o Alfa Romeo Cuorerosso com V6 biturbo e o BMW Concept 7 Protection, focado em blindagem e discrição, embora sem confirmação de produção em série.

No cenário competitivo global, a Geely, controladora da Volvo, anunciou sua entrada oficial no mercado canadense para 2027. A expansão da fabricante chinesa ocorre simultaneamente a novas barreiras regulatórias para a Tesla nos EUA, onde a NHTSA investiga o comportamento de robotáxis do modelo 2026 em zonas escolares, analisando dados de aproximadamente 1.000 veículos.