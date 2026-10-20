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Porsche inova: novas baterias renascem como parte do chassi

Carros

A Porsche optou por romper com a arquitetura convencional dos veículos elétricos no novo 718, afastando-se da tendência de esconder o pacote de baterias sob o assoalho. Em vez de criar um "sanduíche" de células que eleva o piso do carro, a marca posicionou as baterias no espaço anteriormente ocupado pelo motor, preservando a configuração de mid-engine e a dinâmica característica de seus esportivos compactos.

porshe taycan
Photo: Wikipedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
porshe taycan

A engenharia do peso e a rigidez estrutural

A solução consiste em três módulos de bateria organizados em dois níveis, situados logo atrás dos bancos. Essa decisão de engenharia visa evitar que o carro se torne um sedã pesado com centro de gravidade artificialmente baixo, mas sem a alma de um esportivo. Ao concentrar a massa nessa região, a Porsche consegue ditar a distribuição de peso: segundo Robert Mayer, chefe de arquitetura da carroceria, 55,2% da massa do veículo recairá sobre o eixo traseiro.

O efeito imediato é uma proximidade maior com a relação ideal de 50:50 do que a encontrada na geração anterior a combustão. Além da dinâmica, a bateria deixa de ser apenas um reservatório de energia para se tornar parte integrante da estrutura do chassi, elevando a rigidez torcional do conjunto e reforçando a segurança passiva em caso de colisões.

Compensações e a barreira da massa

A ausência de um bloco volumoso sob o piso permite que a posição de condução permaneça baixa, mantendo a ergonomia esportiva. Contudo, a transição para a eletrificação impõe uma contrapartida física inevitável: o peso. Embora a Porsche não tenha divulgado o número oficial, dados da Auto Express indicam que o carro pode chegar a 1.700 kg. Para efeito de comparação, o Cayman S da geração anterior (especificação americana) pesava 1.355 kg.

Para mitigar a perda da sensação mecânica e do som do motor, a Porsche adaptou o sistema opcional E-Shift, já presente no Taycan. O mecanismo simula as trocas de marcha e o perfil sonoro, tentando preencher a lacuna sensorial deixada pela ausência da transmissão manual e do escape.

O fim de uma era para o segmento

A mudança de arquitetura sela o destino da linha 718, que passará a ser exclusivamente elétrica. Não haverá novas versões a combustão para o Boxster e o Cayman. Enquanto o 911 manterá motores térmicos e, em certas versões, o câmbio manual, o segmento de entrada da marca migra definitivamente para a tração elétrica. As vendas devem começar no próximo ano, com 2028 marcando o primeiro ciclo completo de produção.

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