Prototipo camuflado revela segredos da linha Kia GT: o futuro elétrico que vai surpreender

Em Namgyang, na Coreia do Sul, um protótipo coberto por pesadas carcaças camufladas se afasta lentamente sob um céu cinzento. No território nativo da Hyundai Motor Group, a silhueta sob a lona poderia esconder qualquer uma das recentes adições à família Kia GT, uma linhagem que em uma década expandiu para dez derivadas elétricas, incluindo os novos EV3 GT e PV5.

Photo: Wikipedia by Maxhdtenda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Kia EV5 GT

A velocidade de crescimento dessa gama é histórica quando comparada às marcas concorrentes. A Volkswagen levou 42 anos para reunir uma quantidade equivalente de modelos GTI, enquanto a BMW demorou 25 anos para consolidar seu braço M. A eletrificação e a arquitetura de plataforma compartilhada alteraram as regras do jogo, permitindo uma proliferação de versões esportivas em um ritmo inédito.

Nas instalações do centro de testes, onde 14.000 funcionários trabalham diariamente, Manfred Harrer, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento, define a filosofia que separa a Kia GT do estilo Hyundai N. Enquanto a divisão N utiliza sons sintetizados e trocas de marchas virtuais para criar um espetáculo artificial, Harrer posiciona a tecnologia Kia como um "amplificador" da experiência, não como um substituto do prazer de dirigir. Formado em psicologia da condução pela Universidade de Bath, ele defende uma abordagem mais autêntica e cotidiana, onde modelos como o EV3 GT e o EV4 GT são calibrados para que suas qualidades dinâmicas sejam aproveitadas no dia a dia, sem exigir condições extremas.

É fundamental distinguir a percepção subjetiva do desempenho objetivo. A mesma equipe de engenharia que trabalha na calibração de suspensão e distribuição de torque do "discreto" EV6 GT é responsável pelo "agressivo" Ioniq 5 N. Essa estrutura organizacional significa que o ceticismo de Harrer em relação à velocidade pura deve ser contextualizado pelos números: o EV6 GT entrega 641 cv, superando alguns Ferrari, enquanto o EV9 GT possui 502 cv, uma potência comparável à do Range Rover Sport SVR.

Entretanto, os pilares centrais da linhagem adotam parâmetros mais conservadores. O EV5 GT gera 302 cv, enquanto o EV4 GT e o EV3 GT apresentam 286 cv e 288 cv, respectivamente. Em uma era de picos de potência elétrica, esses valores são considerados moderados e refletem a essência da estratégia da Kia: a marca não busca competir diretamente com o Mercedes-AMG A45 nem adota diferenciais de deslizamento limitado como alguns rivais. A filosofia é de "adaptabilidade": desempenho ajustado às condições reais de estrada, suspensão com retorno preciso e um design contido, porém confortável.

Até agora, os veículos Kia GT cumprem bem seu papel, combinando rapidez e confiança com uma condução não onerosa e equilibrada. O que falta é um elemento de exotismo agudo e um "pitch" dinâmico avançado para momentos de exigência máxima. Surge a questão sobre um nível mais rígido, semelhante a um hipotético "GT R". Harrer vê a ideia com simpatia, observando que muitos fabricantes seguem esse caminho, mas prioriza primeiro demonstrar, por meio de um modelo dedicado, o significado real da letra "GT" para a marca.

Haverá um retorno do Stinger GT em tração elétrica? Harrer, que chegou à Kia vindo da Porsche e da BMW e que anteriormente reorganizou a equipe Hyundai N, não revela detalhes, mas não exclui essa possibilidade. Ele seria o provável líder de tal projeto. A história da Kia GT começou em 2013 com o Proceed GT, seguido em 2017 pelo Optima GT de 242 cv, trabalhado por Albert Biermann. O marco real, contudo, foi o Stinger GT S de 2017, com seu V6 de 365 cv. Embora tenha perdido testes comparativos contra o Jaguar XE e o BMW 4 Series, o Stinger foi elogiado pelos proprietários por sua vitalidade e dirigibilidade. Ele permanece como o único modelo de tração integralmente traseira na história da linhagem GT, uma exclusividade que não se repete no EV6 GT, onde a tração traseira é acessível apenas no modo Drift. Hoje, o mercado europeu conta apenas com modelos GT elétricos de tração integral, uma lista que cresce rapidamente.