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Impacto do Salão de Paris: A Stellantis reinventa a presença no mercado europeu

Carros

O Salão do Automóvel de Paris de 2026 encerrou-se com um resultado que redefine o peso do evento na indústria global: dos mais de 60 veículos expostos, a única fabricante a apresentar desenvolvimentos inéditos foi a Stellantis. O restante do elenco, composto por marcas europeias e chinesas, limitou-se a reiterar modelos cuja estreia oficial ocorreu meses antes da abertura dos stands. Essa dinâmica revela um deslocamento na estratégia de lançamento, onde a vitrine parisiense perdeu a função de palco para as principais inovações produtivas e competitivas.

A postura das montadoras europeias ilustra essa mudança. A Dacia exibiu o Striker e o Spring, mas o Striker já havia sido apresentado no meio do verão. A Audi levou ao estande o A2 e-tron, o Q7 e o A6 allroad, todos com datas de debut fixadas entre junho e setembro. Renault e Volkswagen mantiveram uma presença formal, confirmando projetos já divulgados: o conceito minivan E-Space, cuja aparência foi revelada dias antes, e o ID. Tiguan, anunciado previamente. A BMW, por sua vez, abandonou totalmente a participação no evento. Essa retirada de novidades imediatas indica que as decisões de portfólio e produção estão sendo tomadas e executadas fora do calendário tradicional das feiras europeias.

Estratégias chinesas e o foco da Stellantis

Os fabricantes chineses adotaram uma lógica semelhante. Modelos como o Li Auto i6, o Xpeng G9L e os veículos da Dongfeng Forthing já estavam no mercado há meses. A Geely trouxe o híbrido Monjaro, em forte comercialização em seu país de origem. Apenas dois carros foram classificados como novos no contexto do salão: o Avatr T09 e o GAC Aion UT Cross. O último, embora desenvolvido para a Europa, baseia-se em uma plataforma chinesa já existente, reforçando que a inovação estrutural não foi o vetor principal da presença asiática.

Em contraposição, a Stellantis organizou o maior bloco expositivo, com mais de dez veículos, utilizando a plataforma para firmar seu curso estratégico. O Fiat demonstrou publicamente o crossover Grizzly, enquanto a Peugeot apresentou os conceitos RCZ Vision e E-T16. Todos os marcas do grupo trouxeram modelos que definem a futura estrutura de linha, diferenciando-se dos concorrentes que exibiram apenas resultados de decisões passadas. Essa abordagem sinaliza uma aposta industrial clara em renovação de portfólio dentro do continente europeu.

O impacto prático mais significativo da feira foi a apresentação do novo Citroën 2CV. Diferentemente dos conceitos da Fiat ou Peugeot, este veículo caminha para a produção em série. Posicionado como sucessor ideológico do lendário 2CV da metade do século passado, o novo elétrico será lançado no mercado europeu por cerca de 15.000 euros. Esse preço coloca o modelo entre os veículos elétricos mais acessíveis do mundo, criando uma oferta concreta para o consumidor de massa. Enquanto a maioria dos expositores apresentou produtos de nicho ou já consolidados, a Stellantis entregou um ativo comercial com capacidade de alterar a base de clientes em segmentos populares.

A comparação com eventos anteriores evidencia a queda na dinamicidade do Salão de Paris. A Feira de Munique, no ano passado, registrou mais de 350 estreias mundiais, incluindo a Neue Klasse da BMW e o elétrico GLC da Mercedes-Benz, modelos que definiram vetores de desenvolvimento e planos de produção de suas respectivas montadoras. O evento parisiense de 2026, ao contrário, caracterizou-se como uma vitrine predominantemente confirmatória, sem anúncios de novas linhas em série ou alterações estruturais em cadeias de suprimento. Para o comprador europeu, isso significa que a janela de escolha baseada em lançamentos simultâneos se estreitou, obrigando o mercado a reagir a uma oferta que se torna cada vez mais fragmentada e pré-definida antes dos grandes palcos.

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