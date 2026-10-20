Chevrolet Corvette Stingray supera 200 mph: uma nova era na performance automobilística

A partir de 2027, o Chevrolet Corvette Stingray na versão de entrada 1LT rompe a barreira das 200 mph, consolidando-se como um veículo de alta performance com custo de entrada fixado em US$ 73.795. O salto de desempenho é resultado da substituição do motor LT2 de 6,2 litros pelo novo V8 LS6 de 6,7 litros, que entrega 535 cv e 520 lb-ft de torque sem a necessidade de pacotes opcionais de exaustão.

Photo: commons.wikimedia.org by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 2021 Chevrolet Corvette C8

A engenharia do novo V8 LS6

O motor LS6 mantém a arquitetura de válvulas simples e comando no bloco, mas a eficiência é elevada por um curso de pistão ampliado para 100 mm, resultando em uma taxa de compressão de 13,0:1. O conjunto é reforçado por pistões e bielas forjados, além de um coletor de admissão com canais de alta velocidade e um sistema de injeção combinada (direta e indireta).

No sistema de escape, o modelo utiliza coletores tubulares tri-Y. Há a opção de um sistema central com quatro ponteiras por US$ 1.995 que, embora refine a sonoridade, não altera a entrega de potência. O consumo reflete a robustez do motor: a média combinada é de 18 mpg (aproximadamente 7,6 km/l), com variações de 15 mpg na cidade e 25 mpg na estrada, números ligeiramente inferiores aos da versão anterior.

O paradoxo do pacote Z51 Performance

A inclusão do pacote Z51, ao custo de US$ 5.395, altera a natureza do Stingray. O conjunto substitui pneus e suspensão, adicionando freios dimensionados e diferencial autoblocante com controle eletrônico. No entanto, a performance em linha reta é sacrificada em prol da agilidade: a velocidade máxima cai para cerca de 183 mph devido à alteração da relação final de 4,89:1 para 5,56:1.

Essa mudança na transmissão torna a resposta ao acelerador mais imediata. O carro atinge 60 mph em 2,7 segundos e completa o quarto de milha em 11,0 segundos a 124 mph. Na prática, a caixa de câmbio "curta" prioriza a tração e a saída de curva, movendo o foco do carro de uma perna longa em retas para uma resposta mais nervosa em circuitos.

Dinâmica de condução e ergonomia

Equipado com pneus Michelin Pilot Sport S5, o Stingray Z51 apresenta maior precisão direcional, atingindo 1,02 g de força lateral em manobras. Esse índice é inferior aos 1,08 g do Grand Sport X, diferença explicada pela menor largura dos pneus (245/35R19 na frente e 305/30R20 atrás, contra 275/345 do GSX). O espaço de frenagem a partir de 70 mph é de 149 pés, também ligeiramente superior aos 141 pés do irmão maior.

A percepção da direção varia conforme o modo: no modo Touring, a assistência é excessiva, exigindo a transição para o modo Sport para obter um contra-peso adequado, embora ainda persista uma sensação artificial em baixas velocidades. Para quem busca conforto urbano, a suspensão passiva absorve irregularidades com eficiência. Já a opção Magnetic Ride Control (US$ 1.895) permite um ajuste individualizado da estabilização.

Internamente, o C8 mantém a ergonomia peculiar, com o seletor de modos próximo à alavanca de câmbio e o controle PTM posicionado junto ao joelho esquerdo, configuração que pode gerar desconforto. O volante de formato "squircle" e a disposição das hastes de seta e limpadores permanecem inalterados.

Mesmo diante de supercarros com potências na casa dos quatro dígitos, o Stingray 1LT com pacote Z51 (totalizando US$ 79.190) se posiciona como uma escolha equilibrada, unindo acessibilidade financeira a uma resposta dinâmica aguda em curvas.