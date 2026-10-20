Transformação radical: Como um motor Godzilla revoluciona picapes antigas

A busca por torque imediato em picapes antigas geralmente esbarra no limite da arquitetura original. No caso de uma Ford Ranger 2001, o teto de fábrica era o V6 de 4.0 litros, motor insuficiente para quem visa a alta performance em arrancadas. Para romper essa barreira, Ben Strider optou por uma solução de engenharia baseada em deslocamento bruto: a instalação de um V8 "Godzilla". Originalmente com 7.3 litros, o motor foi expandido para 511 polegadas cúbicas (aproximadamente 8.4 litros), priorizando a aspiração natural em vez de sistemas de sobrealimentação.

Photo: Ford is licensed under public domain Ford Ranger 2025 года

A decisão de abdicar de turbocompressores ou nitro exige que a potência — que atinge 800 cv e 978 Nm de torque — seja extraída exclusivamente da eficiência volumétrica e da resistência mecânica. Para suportar rotações de até 7.300 rpm com esse volume, o projeto exigiu a instalação de um virabrequim de 4,5 polegadas e a abertura dos cilindros em 0,030 polegadas. O fluxo de ar, essencial para a combustão em alta rotação, é garantido por borboletas individuais de 59 mm, cuja dimensão forçou a substituição do capô por um modelo com maior folga.

Dinâmica e transferência de carga

A inserção de um motor V8 massivo em um chassi leve altera drasticamente o centro de gravidade e a distribuição de peso. O efeito imediato em largadas é a tendência de a frente do veículo "empinar", resultando em perda de tração. Para neutralizar esse comportamento e manter os pneus no asfalto, Strider implementou amortecedores Penske 7500 com válvulas recalibradas e prolongadores de pivôs, que expandiram o curso da suspensão para 12,7 cm (5 polegadas).

Com o peso total do veículo estabilizado em 1.360 kg (3.000 libras), a transmissão Powerglide foi adaptada para operar como uma caixa de quatro marchas através de um redutor Gear Vendors. O controle das trocas é feito por um seletor eletrônico da Motion Raceworks, que gerencia a relação de marcha e o overdrive para otimizar a aceleração.

O resultado dessa soma entre volume cilíndrico e controle de chassis é mensurável: a picape completa a quarta de milha em 9,558 segundos, atingindo uma velocidade final de 138,84 mph (223 km/h), consolidando-se como um dos exemplares mais velozes de sua categoria sem o uso de indução forçada.