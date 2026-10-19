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O peso da realidade diante do preço

Carros

В российском автомобильном сегменте крупные рамные внедорожники традиционно пользуются высоким спросом, что обусловлено большими расстояниями, капризной погодой и неравномерным качеством дорог за пределами городов. Обычно в центре внимания находятся проверенные временем японские модели, такие как Toyota Land Cruiser или Mitsubishi Pajero Sport. На их фоне Kia Mohave часто остается недооцененным, воспринимаясь скорее как увеличенный кроссовер, нежели полноценный конкурент. Однако при детальном рассмотрении этот автомобиль предлагает ряд существенных преимуществ для практичного владельца.

Kia Mohave
Photo: Wikipedia by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Kia Mohave

Техническое наследие и конструктив

Kia Mohave является идеологическим преемником первого поколения Sorento. В то время как современная версия Sorento полностью перешла на несущую платформу, став чисто городским кроссовером, Mohave сохрал верность классическому рамному строению. Такая база обеспечивает устойчивость к жестким условиям эксплуатации и высоким нагрузкам при буксировке.

В основе архитектуры лежит интересная инженерная комбинация: рамная конструкция с жёстко подключаемым полным приводом и понижающей передачей объединена с полностью независимой передней и задней подвеской. Для водителя это означает разумный баланс между проходимостью и комфортом. С одной стороны, автомобиль уверенно чувствует себя на умеренном бездорожье и разбитых грунтовых дорогах. С другой — независимая подвеска значительно повышает предсказуемость и плавность хода по асфальтированным покрытиям по сравнению с конкурентами на рессорах или мостах.

Простор и функциональность

Ключевое преимущество Mohave — его вместительность. Салон спроектирован для семи человек, что делает модель привлекательной для больших семей. В отличие от многих компактных кроссоверов, где третий ряд сидений представлен лишь формально, здесь пассажиры получают достойный уровень комфорта. Для заднего ряда предусмотрены отдельные блоки климат-контроля и мультимедийная система, что существенно улучшает условия дальних поездок с детьми.

Даже на вторичном рынке модель демонстрирует богатую комплектацию:

  • раздельный климат-контроль и кожаная обивка салона;
  • ксеноновые фары и электролюк;
  • камера заднего вида и датчики парковки, облегчающие управление крупным авто;
  • электронные помощники для движения вне дорог и система курсовой устойчивости.

Надежность и эксплуатационные расходы

С точки зрения долговечности Kia Mohave представляет собой крепкую среднюю категорию. Кузовной металл хорошо сопротивляется коррозии, что критически важно для российских зим. Тем не менее владельцу необходимо периодически осматривать раму и обрабатывать её антикоррозийными составами, так как это традиционное слабое место рамных автомобилей.

На российском рынке чаще всего встречаются версии с трехлитровым турбодизелем. Этот двигатель считается удачным выбором: он обеспечивает тяжелой машине необходимый запас тяги при умеренном расходе топлива. Основными условиями его долгой службы являются использование качественного дизельного топлива и своевременная замена масла. Менее распространена версия с 3,8-литровым бензиновым атмосферным двигателем; он проще конструктивно, но значительно дороже в эксплуатации из-за высокого расхода топлива и налоговых нагрузок.

Автоматическая трансмиссия в паре с дизелем достаточно вынослива. Она хорошо переносит рабочие нагрузки, однако не терпит агрессивных стартов на светофорах, так как при резких разгонах ускоряется износ фрикционных дисков.

Ходовая часть требует периодического владения. Из-за общего веса автомобиля сайлентблоки и шаровые опоры изнашиваются относительно быстро. Также владельцы часто сталкиваются с проседанием задних пружин при частой полной загрузке багажника или перевозке пассажиров на третьем ряду.

Kia Mohave — рациональный выбор для тех, кому нужен большой, безопасный и универсальный автомобиль, но кто не готов переплачивать за "имидж" японских брендов. Он не предназначен для экстремального внедорожного спорта, но обеспечивает уверенность на заснеженной трассе и позволяет с комфортом доставить большую семью в места, где заканчивается асфальт.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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