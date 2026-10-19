Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Maior que os rivais diretos: Lynk & Co 900L amplia espaço e autonomia para famílias

Carros

Lynk & Co представила обновленный флагманский кроссовер 900L. Модель, входящая в структуру холдинга Geely, претерпела изменения, направленные на повышение практичности и автономности, что делает её более конкурентоспособной на фоне Li L9 и Aito M9. Буква "L" в индексе указывает на увеличенные габариты и доработку предыдущей версии, которая уступала основным соперникам по продажам.

Синий внедорожник на зимней дороге
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Синий внедорожник на зимней дороге

Для владельца автомобиль становится более семейным и пригодным для эксплуатации в суровых погодных условиях. Ключевые изменения касаются компоновки салона, дверных механизмов и энергетической установки.

Габариты и эргономика

Длина кроссовера выросла на 40 мм, достигнув 5280 мм, а колесная база прибавила 10 мм. Эти параметры позволили реализовать полноценную семиместную конфигурацию, ранее доступную только в пятиместном или шестиместном исполнении. Для водителя прирост длины едва заметен при маневрировании, но он критически важен для создания дополнительного места для пассажиров.

Конструкторы заменили полностью выдвижные дверные ручки на полускрытые. Это решение обусловлено новыми требованиями безопасности в Китае и практической необходимостью: механизмы такого типа менее подвержены обледенению, что упрощает открытие дверей после морозного дождя. Сохранена функция подруливающей задней оси, которая сокращает радиус разворота, облегчая парковку в тесных дворах и подземных паркингах.

Энергетика и расход

Lynk & Co 900L остается подзаряжаемым гибридом (PHEV). В паре с бензиновым турбомотором мощностью 218 л. с. установлены аккумуляторы увеличенной емкостью — 55,1 и 70 кВт*ч в зависимости от комплектации.

  • Запас хода на чистом электричестве вырос до 245-320 км по циклу CLTC. В реальных условиях, особенно зимой, эти показатели будут ниже, но прирост по сравнению с предыдущей генерацией очевиден.
  • В гибридном режиме автомобиль способен преодолеть более 1000 км без промежуточной заправки.
  • Расход топлива при разряженной батарее составляет 6,4 л на 100 км, что является достойным показателем для тяжелого полноразмерного кроссовера.

Цифровое оборудование

Салон оснащен двумя чипами Qualcomm Snapdragon 8295, которые управляют мультимедийной системой. Это обеспечивает стабильную работу огромного 30-дюймового экрана с разрешением 6K без задержек. Задние пассажиры получили собственные дисплеи, превращающие третий ряд в полноценную зону отдыха.

Возможности приобретения в России

Несмотря на отсутствие официальных продаж Lynk & Co в России, модель пользуется спросом через параллельный импорт. Также готовится запуск бренда Nordcross, представляющего собой адаптированную версию моделей Lynk & Co.

Цены в Китае на новую 900L стартуют от 300 тысяч юаней (около 3,75 млн рублей по текущему курсу). Российским покупателям следует закладывать бюджет на 50-100% выше из-за логистических расходов, таможенных пошлин и утилизационного сбора. Появление версии 900L может сделать модель привлекательной альтернативой гибридам LiXiang, особенно для тех, кто ищет семиместную компоновку и улучшенную устойчивость к северному климату.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Vermelho rubi e coral para peles maduras: neutralização de veias e aparência firme
Mulher
Vermelho rubi e coral para peles maduras: neutralização de veias e aparência firme
Fachada escandinava substitui revestimento plástico em casas de campo por durabilidade
Casa, Reforma e Imóveis
Fachada escandinava substitui revestimento plástico em casas de campo por durabilidade
Maçãs assadas: técnica de estrutura com cottage cheese e nozes
Receitas e Culinária
Maçãs assadas: técnica de estrutura com cottage cheese e nozes
Mais populares
Surucucu: a serpente que mantém ancestralidade e caça por calor

Conhecida como fóssil vivo, a espécie preserva traços morfológicos antigos e utiliza detecção térmica para caçar, com filhotes que nascem já venenosos.

Surucucu: a serpente que mantém ancestralidade e caça por calor
Toyota Corolla 13ª geração: plataforma modular com quatro circuitos independentes para múltiplas motorizações
Toyota Corolla 13ª geração: plataforma modular com quatro circuitos independentes para múltiplas motorizações
Colarinho alto define silhueta e função no inverno 2026
Dianthus plumarius é a escolha ideal para jardins elegantes e resistentes
Alemanha afirma fim de reservas militares para Ucrânia Petr Ermilin Triangulação no Golfo de Burgas: Bulgária recebe petróleo russo disfarçado de líbio Anastasiya Zhukova Grupos automotivos confrontam Bruxelas: o futuro da produção em jogo na Europa Ksenia Semenova
Três raças de gatos que exigem interação ativa
Acessórios como pontos de foco: faixas, broches e meias altas
Alfa Romeo inova: o cockpit físico que elimina telas digitais
Alfa Romeo inova: o cockpit físico que elimina telas digitais
últimos materiais
Finanças retoma negociações salariais com sindicatos da Função Pública para 2027
Itália e Espanha prorrogam controle fronteiriço e suspendem normas de Schengen
Avenue Montaigne e vizinhanças: a vulnerabilidade das zonas de alto fluxo altera o turismo em Paris
O retorno inesperado: Pajero revive com novo visual e tecnologia para estradas russas
Greve do Sinape: escolas em Lisboa, Coimbra e Setúbal encerram portas
Beneficiários do Bolsa Família Sudeste e Nordeste concentram maior saldo de vagas
O gesto automático de comer do prato da criança: a culpa ou a fome?
AvtoVAZ inicia pré-série do LADA Azimut com foco em rigidez e proteção anticorrosiva
Torta de repolho com massa de kefir e soda pronta em menos de uma hora
Alemanha afirma fim de reservas militares para Ucrânia
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.