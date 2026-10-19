Maior que os rivais diretos: Lynk & Co 900L amplia espaço e autonomia para famílias

Lynk & Co представила обновленный флагманский кроссовер 900L. Модель, входящая в структуру холдинга Geely, претерпела изменения, направленные на повышение практичности и автономности, что делает её более конкурентоспособной на фоне Li L9 и Aito M9. Буква "L" в индексе указывает на увеличенные габариты и доработку предыдущей версии, которая уступала основным соперникам по продажам.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Синий внедорожник на зимней дороге

Для владельца автомобиль становится более семейным и пригодным для эксплуатации в суровых погодных условиях. Ключевые изменения касаются компоновки салона, дверных механизмов и энергетической установки.

Габариты и эргономика

Длина кроссовера выросла на 40 мм, достигнув 5280 мм, а колесная база прибавила 10 мм. Эти параметры позволили реализовать полноценную семиместную конфигурацию, ранее доступную только в пятиместном или шестиместном исполнении. Для водителя прирост длины едва заметен при маневрировании, но он критически важен для создания дополнительного места для пассажиров.

Конструкторы заменили полностью выдвижные дверные ручки на полускрытые. Это решение обусловлено новыми требованиями безопасности в Китае и практической необходимостью: механизмы такого типа менее подвержены обледенению, что упрощает открытие дверей после морозного дождя. Сохранена функция подруливающей задней оси, которая сокращает радиус разворота, облегчая парковку в тесных дворах и подземных паркингах.

Энергетика и расход

Lynk & Co 900L остается подзаряжаемым гибридом (PHEV). В паре с бензиновым турбомотором мощностью 218 л. с. установлены аккумуляторы увеличенной емкостью — 55,1 и 70 кВт*ч в зависимости от комплектации.

Запас хода на чистом электричестве вырос до 245-320 км по циклу CLTC. В реальных условиях, особенно зимой, эти показатели будут ниже, но прирост по сравнению с предыдущей генерацией очевиден.

В гибридном режиме автомобиль способен преодолеть более 1000 км без промежуточной заправки.

Расход топлива при разряженной батарее составляет 6,4 л на 100 км, что является достойным показателем для тяжелого полноразмерного кроссовера.

Цифровое оборудование

Салон оснащен двумя чипами Qualcomm Snapdragon 8295, которые управляют мультимедийной системой. Это обеспечивает стабильную работу огромного 30-дюймового экрана с разрешением 6K без задержек. Задние пассажиры получили собственные дисплеи, превращающие третий ряд в полноценную зону отдыха.

Возможности приобретения в России

Несмотря на отсутствие официальных продаж Lynk & Co в России, модель пользуется спросом через параллельный импорт. Также готовится запуск бренда Nordcross, представляющего собой адаптированную версию моделей Lynk & Co.

Цены в Китае на новую 900L стартуют от 300 тысяч юаней (около 3,75 млн рублей по текущему курсу). Российским покупателям следует закладывать бюджет на 50-100% выше из-за логистических расходов, таможенных пошлин и утилизационного сбора. Появление версии 900L может сделать модель привлекательной альтернативой гибридам LiXiang, особенно для тех, кто ищет семиместную компоновку и улучшенную устойчивость к северному климату.