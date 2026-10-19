O retorno inesperado: Pajero revive com novo visual e tecnologia para estradas russas

На российский рынок возвращается Mitsubishi Pajero пятого поколения. Дилеры уже принимают заказы на модель, производство которой было остановлено в 2021 году, но которая переосмыслена для современных требований. Новый Pajero сохраняет статус серьезного внедорожника, однако кардинально меняет визуальный облик и техническое наполнение, превращаясь в более комфортабельный и технологичный автомобиль для российских водителей.

Габариты и внешний вид

В отличие от округлых форм четвертого поколения, версия 2026 года отличается массивным и строгим дизайном. Угловатый силуэт, высокая линия капота и расширенные колесные арки свидетельствуют не только о смене стилистики, но и об увеличении размеров автомобиля. Колесная база выросла на 90 мм по сравнению с предшественником, достигнув 2870 мм, а общая длина кузова составляет 4920 мм. Эти изменения обеспечивают более солидный вид на дороге и, что важно для семейного использования, увеличивают свободное пространство в салоне.

Автомобиль обладает дорожным просветом 230 мм, что позволяет уверенно преодолевать глубокие колеи и бордюры. Масса машины составляет около 2460 кг, а тяжелая рамная конструкция обеспечивает необходимую надежность при эксплуатации в суровых условиях.

Интерьер и оснащение

Салон нового Pajero больше не напоминает утилитарный внедорожник прошлого десятилетия. Интерьер полностью переработан с акцентом на цифровизацию, что особенно ценно для тех, кто проводит за рулем много времени или путешествует семьей. В максимальной комплектации Top Grade установлены два дисплея диагональю 14,3 дюйма: один для приборной панели, другой — для управления мультимедиа.

Среди ключевых элементов оснащения выделяются семиместная компоновка, сохраняющая автомобиль как полноценный семейный транспорт, и премиальная аудиосистема Yamaha Ultimate с 12 динамиками. Безопасность обеспечивается комплексом электронных помощников Diamond Sense 360 и адаптивным круиз-контролем MI-PILOT, которые облегчают движение в плотном трафике и на трассе. Важным уточнением для покупателей является то, что дилеры принимают заказы исключительно на леворульные модификации, несмотря на возможное присутствие праворульных версий в рекламных материалах.

Технические характеристики

Несмотря на тенденцию рынка к превращению внедорожников в "паркетники", Mitsubishi сохранила в основе Pajero V полноценную раму. Подвеска имеет классическую схему: независимая спереди и зависимая сзади. В сочетании с фирменной трансмиссией Super Select 4WD-II это гарантирует сохранение высоких внедорожных способностей.

Под капотом установлен турбодизельный двигатель серии 4N16 объемом 2,4 литра. Его мощность составляет 204 л. с., а крутящий момент — 480 Н·м, доступный уже с 1750 об/мин. Такой показатель обеспечивает уверенный разгон при обгонах и достаточный запас тяги для буксировки тяжелых прицепов или движения по вязкому грунту. Двигатель работает в паре с классическим 8-ступенчатым автоматическим трансмиссией, что считается более надежным решением для тяжелого внедорожника по сравнению с вариаторами или роботизированными коробками.

Стоимость и условия покупки

Стоимость нового Mitsubishi Pajero V в максимальной комплектации на российском рынке составляет примерно 8 421 000 рублей. Поставки осуществляются под индивидуальный заказ: покупатель выбирает цвет и дополнительные опции, после чего автомобиль отправляется в производство. Это предложение ориентировано на лояльных поклонников бренда и тех, кто ищет альтернативу премиальным внедорожникам, ценящих японскую надежность и проходимость. Pajero возвращается не как массовый продукт, а как статусный и функциональный инструмент для тех, кто не готов выбирать между комфортом и возможностью проехать туда, где заканчивается дорога.