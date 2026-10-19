AvtoVAZ inicia pré-série do LADA Azimut com foco em rigidez e proteção anticorrosiva

A AvtoVAZ iniciou a fase de pré-série do LADA Azimut, seu novo crossover familiar. O foco da fábrica no momento não é apenas a montagem de protótipos, mas a criação de estoques comerciais, sinalizando que a linha de produção já opera em regime de escala gradual para evitar a escassez no lançamento oficial.

Photo: commons.wikimedia.org by Retired electrician, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Lada Azimut

Engenharia de Carroceria: Rigidez e Durabilidade

A base do Azimut repousa sobre a atualização do ferramental: a introdução de 200 novos moldes de estampagem. Na prática, a renovação dessas matrizes elimina as folgas irregulares e a assimetria de painéis comuns em moldes desgastados, garantindo a precisão geométrica do chassi.

Para enfrentar a corrosão, a engenharia adotou a chapa de aço galvanizado nos painéis externos, criando uma barreira química contra a oxidação em pontos de impacto. Internamente, a estrutura é composta por aços de maior espessura, o que eleva a rigidez torcional do veículo e a absorção de energia em colisões. A união desses componentes combina mais de 5 mil pontos de solda convencional com a soldagem a laser em nós críticos; o laser gera uma fusão mais profunda e uniforme, reduzindo a fragilidade das juntas sob estresse mecânico.

Protocolos de Proteção e Vedação

O combate à deterioração precoce ocorre através de um processo de imersão em fundo cataforético, onde a carga elétrica força a tinta protetora a penetrar em cavidades onde a pintura por spray não alcançaria. Essa camada é complementada por mastique nas costuras e revestimento antigravilha no assoalho, isolando o metal do contato direto com detritos e agentes corrosivos.

O fechamento do ciclo de proteção é a aplicação de cera quente nas cavidades ocultas. Enquanto a galvanização protege a superfície, a cera atua nos canais internos da estrutura, impedindo que a umidade condensada inicie a corrosão de dentro para fora.

Fluxo de Montagem e Validação Técnica

A linha de montagem, com 900 metros de extensão, opera sob a metodologia Just-in-Time. Cada veículo é acompanhado por um kit de componentes específico para sua versão, o que minimiza erros de montagem em pacotes de acabamento complexos.

A entrega do veículo ao mercado é precedida por três filtros de validação: