Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Ferrari cria 296 GT Modificata para quem ignora regulamentos de corrida

Carros

A Ferrari 296 GT Modificata é, na prática, a versão sem amarras da 296 GT3 Evo. Enquanto o modelo GT3 precisa obedecer aos regulamentos da FIA e da IMSA para competir, a Modificata ignora as regras para entregar o máximo de performance bruta.

Ferrari
Photo: Wikipedia by the Archive Team, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ferrari

O detalhe é que este carro jamais verá um campeonato oficial. Ele foi desenvolvido exclusivamente para os membros do Club Competizioni GT. A compra do veículo funciona como um pacote: além da máquina, o proprietário garante a participação em 12 corridas ao longo de dois anos em circuitos como Spa-Francorchamps e Indianápolis.

Mecânica sem filtros

A diferença entre a versão de rua e a GT3 é gritante, mas o salto da GT3 para a Modificata está nos detalhes internos. Os engenheiros de Maranello mexeram no coração do carro: turbinas, virabrequim, comandos de válvula, sistema de admissão e intercoolers foram recalibrados.

O resultado são 720 cv e 800 Nm de torque. Para sustentar esse fluxo, a Ferrari instalou um sistema de combustível reforçado com uma nova bomba de baixa pressão.

No aspecto externo, o foco é total em downforce. O carro traz um aerofólio traseiro fixo robusto, splitter dianteiro agressivo e entradas de ar redesenhadas. Aqui não há preocupação com altura do solo para ruas ou normas de emissões; o objetivo é estabilidade máxima em curvas de alta velocidade.

O ganho real

A Ferrari projeta que a Modificata seja cerca de três segundos mais rápida por volta no circuito de Fiorano do que a 296 GT3 Evo. No automobilismo profissional, três segundos representam um abismo de performance.

A Modificata ocupa um espaço peculiar na linha da marca: não precisa de troféus ou títulos para provar seu valor. Sua função é ser uma ferramenta de pista visceral. A receita foi simples: pegar a base de um carro de corrida, remover as travas regulamentares e injetar mais potência.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Triangulação no Golfo de Burgas: Bulgária recebe petróleo russo disfarçado de líbio
Mundo
Triangulação no Golfo de Burgas: Bulgária recebe petróleo russo disfarçado de líbio
Acessórios como pontos de foco: faixas, broches e meias altas
Mulher
Acessórios como pontos de foco: faixas, broches e meias altas
Bordas que se diluem no rosto: cashmere redefine profundidade no inverno 2026
Mulher
Bordas que se diluem no rosto: cashmere redefine profundidade no inverno 2026
Mais populares
Surucucu: a serpente que mantém ancestralidade e caça por calor

Conhecida como fóssil vivo, a espécie preserva traços morfológicos antigos e utiliza detecção térmica para caçar, com filhotes que nascem já venenosos.

Surucucu: a serpente que mantém ancestralidade e caça por calor
Toyota Corolla 13ª geração: plataforma modular com quatro circuitos independentes para múltiplas motorizações
Toyota Corolla 13ª geração: plataforma modular com quatro circuitos independentes para múltiplas motorizações
Colarinho alto define silhueta e função no inverno 2026
Três raças de gatos que exigem interação ativa
Triangulação no Golfo de Burgas: Bulgária recebe petróleo russo disfarçado de líbio Anastasiya Zhukova Grupos automotivos confrontam Bruxelas: o futuro da produção em jogo na Europa Ksenia Semenova Trump alerta para chamas da imigração: será a França um aviso para os EUA? Petr Ermilin
Acessórios como pontos de foco: faixas, broches e meias altas
Alfa Romeo inova: o cockpit físico que elimina telas digitais
Taipan-do-interior é a serpente mais tóxica do mundo. E quais são as outras?
Taipan-do-interior é a serpente mais tóxica do mundo. E quais são as outras?
últimos materiais
Dacia define estratégia para nova geração do Sandero elétrico até 2028
Reatividade em cães: como a tensão pode enganar tutores ingênuos
Plantas cobertoras são a alternativa ideal para substituir o gramado inglês
Dianthus plumarius é a escolha ideal para jardins elegantes e resistentes
Creme de champignons com alecrim para peixes brancos
XC60 e XC90 da Volvo agora superam 110 km de autonomia apenas no modo elétrico
A ilusão do pegar e soltar: o trauma metabólico que mata peixes após a liberação
Rã no leite: uma tradição ancestral cruel ou um uso brilhante dos anfíbios?
Como conservar batatas até a primavera evitando que apodreçam
Erro comum na instalação de cercas de metal que causa deformações irreversíveis
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.