Ferrari cria 296 GT Modificata para quem ignora regulamentos de corrida

A Ferrari 296 GT Modificata é, na prática, a versão sem amarras da 296 GT3 Evo. Enquanto o modelo GT3 precisa obedecer aos regulamentos da FIA e da IMSA para competir, a Modificata ignora as regras para entregar o máximo de performance bruta.

Photo: Wikipedia by the Archive Team, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ferrari

O detalhe é que este carro jamais verá um campeonato oficial. Ele foi desenvolvido exclusivamente para os membros do Club Competizioni GT. A compra do veículo funciona como um pacote: além da máquina, o proprietário garante a participação em 12 corridas ao longo de dois anos em circuitos como Spa-Francorchamps e Indianápolis.

Mecânica sem filtros

A diferença entre a versão de rua e a GT3 é gritante, mas o salto da GT3 para a Modificata está nos detalhes internos. Os engenheiros de Maranello mexeram no coração do carro: turbinas, virabrequim, comandos de válvula, sistema de admissão e intercoolers foram recalibrados.

O resultado são 720 cv e 800 Nm de torque. Para sustentar esse fluxo, a Ferrari instalou um sistema de combustível reforçado com uma nova bomba de baixa pressão.

No aspecto externo, o foco é total em downforce. O carro traz um aerofólio traseiro fixo robusto, splitter dianteiro agressivo e entradas de ar redesenhadas. Aqui não há preocupação com altura do solo para ruas ou normas de emissões; o objetivo é estabilidade máxima em curvas de alta velocidade.

O ganho real

A Ferrari projeta que a Modificata seja cerca de três segundos mais rápida por volta no circuito de Fiorano do que a 296 GT3 Evo. No automobilismo profissional, três segundos representam um abismo de performance.

A Modificata ocupa um espaço peculiar na linha da marca: não precisa de troféus ou títulos para provar seu valor. Sua função é ser uma ferramenta de pista visceral. A receita foi simples: pegar a base de um carro de corrida, remover as travas regulamentares e injetar mais potência.