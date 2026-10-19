XC60 e XC90 da Volvo agora superam 110 km de autonomia apenas no modo elétrico

A Volvo atualizou os modelos XC60 e XC90 com foco na autonomia elétrica. A mudança central está na bateria das versões híbridas T8: agora o sistema utiliza células de íons de lítio com capacidade útil de 37,9 kWh (capacidade total de 41,2 kWh).

Photo: wikimedia by Херрандерсвенссон, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Volvo EX60

Na prática, isso altera a frequência de recarga. O XC60 agora alcança até 125 km no modo elétrico, enquanto o XC90 chega a 117 km (ciclo EPA). Considerando um trajeto médio urbano de 35 km, a Volvo projeta que a bateria suporte três dias de uso sem necessidade de tomada. Com o tanque cheio e bateria carregada, a autonomia combinada sobe para 949 km.

Outras modificações incluem:

Interface: Tela de 11,2 polegadas integrada ao assistente de voz Gemini, otimizando a interação com o Android Automotive OS.

Tela de 11,2 polegadas integrada ao assistente de voz Gemini, otimizando a interação com o Android Automotive OS. Interior: Opção de acabamento em couro com assentos ventilados.

Opção de acabamento em couro com assentos ventilados. Visual (XC60): Novos para-choques, grade redesenhada e faróis "Martelo de Thor" com projetores LED matriciais.

O XC90, por ter passado por reestilização recente, recebe apenas a nova bateria e a atualização de software com o Gemini.

No lado estratégico, a Volvo está movendo parte da produção do XC60 para a Carolina do Sul, nos EUA, para mitigar custos com tarifas de importação no mercado americano.

A atualização move esses SUVs de híbridos auxiliares para veículos que podem operar exclusivamente no modo elétrico em rotinas diárias, desde que o proprietário tenha infraestrutura de recarga.