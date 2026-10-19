XC60 e XC90 da Volvo agora superam 110 km de autonomia apenas no modo elétrico

A Volvo atualizou os modelos XC60 e XC90 com foco na autonomia elétrica. A mudança central está na bateria das versões híbridas T8: agora o sistema utiliza células de íons de lítio com capacidade útil de 37,9 kWh (capacidade total de 41,2 kWh).
Na prática, isso altera a frequência de recarga. O XC60 agora alcança até 125 km no modo elétrico, enquanto o XC90 chega a 117 km (ciclo EPA). Considerando um trajeto médio urbano de 35 km, a Volvo projeta que a bateria suporte três dias de uso sem necessidade de tomada. Com o tanque cheio e bateria carregada, a autonomia combinada sobe para 949 km.
Outras modificações incluem:
O XC90, por ter passado por reestilização recente, recebe apenas a nova bateria e a atualização de software com o Gemini.
No lado estratégico, a Volvo está movendo parte da produção do XC60 para a Carolina do Sul, nos EUA, para mitigar custos com tarifas de importação no mercado americano.
A atualização move esses SUVs de híbridos auxiliares para veículos que podem operar exclusivamente no modo elétrico em rotinas diárias, desde que o proprietário tenha infraestrutura de recarga.
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Conhecida como fóssil vivo, a espécie preserva traços morfológicos antigos e utiliza detecção térmica para caçar, com filhotes que nascem já venenosos.