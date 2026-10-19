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Ford projeta carro elétrico com rodas que giram 360 graus

Carros

A Ford publicou nos EUA a patente nº 12730443, que propõe uma mudança radical na arquitetura do chassi para veículos elétricos. A ideia central é eliminar a diferença de performance e visibilidade entre marchar à frente e marchar à ré. Para isso, a fabricante sugere a instalação de quatro motores elétricos independentes, um para cada roda, permitindo que elas girem 360 graus.

Завод Ford Explorer
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Завод Ford Explorer

Mecânica do chassi onidirecional

Diferente dos sistemas convencionais, onde a direção é limitada ao ângulo de esterçamento do eixo dianteiro, a proposta da Ford utiliza cubos de roda totalmente giratórios. Esse mecanismo permite que o carro se desloque lateralmente, em diagonal ou inverta o vetor de movimento instantaneamente.

Na prática, isso anula o conceito de raio de giro. O veículo pode girar sobre o próprio eixo, eliminando a necessidade de manobras complexas em espaços reduzidos. Para complementar a engenharia do chassi, o projeto prevê bancos giratórios: se o carro mantém a mesma velocidade e eficiência em qualquer direção, o motorista simplesmente vira a poltrona para encarar a via, dispensando a dependência exclusiva de retrovisores ou câmeras.

Outro ponto técnico é a gestão remota. A patente detalha a possibilidade de controlar os quatro motores via smartphone, útil para retirar o veículo de situações de atolamento em areia ou lama sem que o condutor precise estar ao volante.

Utilidade real e trade-offs

A Ford visa transformar a marcha à ré em um modo de condução pleno. Em estradas estreitas ou becos sem saída, onde o retorno é fisicamente impossível, o motorista não precisaria "recuar" em baixa velocidade e com visão limitada, mas sim operar o carro como um "shuttle" (bonde), com total visibilidade frontal independentemente do sentido do deslocamento.

Essa arquitetura é um salto em relação ao sistema Trail Turn Assist, usado em SUVs para reduzir o raio de giro ao frear a roda interna. Aqui, a lógica se aproxima mais de robôs industriais de logística do que de automóveis tradicionais, focando em mobilidade urbana densa.

Viabilidade técnica vs. Proteção intelectual

A Ford classifica a patente como um procedimento padrão de proteção de propriedade intelectual, o que não garante a produção em série imediata. O principal obstáculo é a durabilidade dos componentes. Um sistema de direção que suporte o peso do veículo e torque em 360 graus exige materiais de alta resistência e vedações rigorosas contra detritos e agentes corrosivos para evitar custos excessivos de manutenção.

Contudo, o projeto sinaliza a transição definitiva para o steer-by-wire (direção digital), removendo a ligação mecânica física (barra de direção) em favor de comandos eletrônicos.

Característica Solução do Patente Ford
Tração 4 motores elétricos independentes
Ângulo de esterçamento Cubos de roda com giro de 360°
Velocidade de ré Igual à velocidade frontal
Interior Assentos rotacionáveis
Interface de controle Interna ou remota via smartphone

Pontos críticos do sistema

O carro pode andar de lado? Sim. Ao posicionar as quatro rodas perpendicularmente ao chassi, o veículo entra no "modo caranguejo", facilitando estacionamentos paralelos.

O controle via celular é seguro? O documento prevê essa função para baixas velocidades e situações específicas de manobra ou off-road.

Como ficam os pedais com o banco girado? A proposta sugere interfaces digitais que adaptam a função dos controles ao sentido em que o assento está posicionado.

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Author`s name Petr Ermilin
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