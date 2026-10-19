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Dacia define estratégia para nova geração do Sandero elétrico até 2028

Carros

A Dacia planeja lançar a nova geração do Sandero até 2028, mas o desafio central não é a estética, e sim a viabilidade financeira da eletrificação. Para evitar que o carro perca sua essência de baixo custo, a marca descartou a criação de uma plataforma elétrica exclusiva. A solução será adaptar a base CMF-B, a mesma que já equipa o Duster e o Jogger.

Dacia Sandero
Photo: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Dacia Sandero

Na prática, isso indica um foco pragmático. Em vez de baterias pesadas e caras para longas distâncias, a Dacia deve utilizar módulos compactos, como os do Renault Twingo (cerca de 27,5 kWh) ou do novo Renault 5. O resultado é um veículo moldado para o ciclo urbano: autonomia suficiente para o dia a dia, mantendo o preço competitivo.

A integração de baterias em uma plataforma concebida originalmente para motores a combustão costuma comprometer a distribuição de peso e o espaço interno. Contudo, reaproveitar a CMF-B reduz drasticamente os custos de produção ao manter a arquitetura da carroceria.

Visualmente, a versão elétrica terá ajustes pontuais para melhorar a aerodinâmica, como a substituição da grade frontal por um painel fechado e maçanetas embutidas. A Dacia manterá a divisão da linha: o hatchback urbano padrão e a versão Stepway, que terá um visual mais robusto para se diferenciar do modelo de entrada.

A aposta em baterias menores é a única via para a popularização do segmento. Para um carro urbano, adicionar autonomia excessiva eleva o custo final a patamares que afastam o consumidor médio.

Enquanto o Sandero segue em desenvolvimento, a prioridade da marca agora é a atualização do Spring, com estreia prevista para a segunda semana de setembro.

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Author`s name Petr Ermilin
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