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Pneus de inverno falham no teste: apenas dois modelos garantem segurança real

Carros

O clube automóvel alemão ADAC publicou os resultados de um extenso teste de pneus de inverno, avaliando 32 modelos em duas dimensões populares: 185/65 R15, destinada a veículos compactos como o Volkswagen Polo ou o Renault Logan, e 225/50 R17, indicada para sedãs de categoria média como os BMW Série 3 ou Audi A4. A avaliação abrangia não apenas a frenagem e a estabilidade na neve e no gelo, mas também a durabilidade da borracha e o impacto no consumo de combustível.

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Photo: wikimedia by Ken T1381, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Na categoria dos veículos compactos com dimensão 185/65 R15, a seleção revelou-se estrita: apenas dois dos 16 modelos testados atenderam integralmente aos requisitos de segurança estabelecidos pelos especialistas. O Continental WinterContact TS 870 destacou-se como o líder do segmento, oferecendo os melhores resultados na frenagem em superfícies escorregadias e um comportamento previsível na neve. Contudo, o proprietário deve considerar uma desvantagem específica: o desgaste do protótipo é superior ao dos concorrentes diretos. Em segundo lugar, o Michelin Alpin 7 garantiu excelente dirigibilidade e contato confiável tanto no asfalto seco quanto no gelo, embora os testes indiquem que a rodagem pode ser mais barulhenta em comparação com o líder do teste.

Os especialistas do ADAC apontaram explicitamente três modelos — Sunny Winter-max NW611, Atlas Polarbear HP e Rockblade Rock 868S — como inadequados para as condições reais de inverno. A avaliação concluiu que esses pneus não fornecem o nível mínimo necessário de segurança, recomendando aos consumidores que evitem a compra.

Na categoria de sedãs de categoria média (225/50 R17), a competição foi mais acirrada e os resultados mais homogêneos. O Pirelli Cinturato Winter 3 ocupou a primeira posição, sendo o único conjunto a receber as notas máximas pelo comportamento em vias molhadas e nevadas. A característica que diferencia este modelo no uso diário é o nível de ruído quase imperceptível, um fator relevante para o conforto em viagens de longa distância. O Continental WinterContact TS 870 manteve-se na segunda colocação, a apenas 0,1 ponto do líder. Embora ainda apresente desempenho excelente, o teste mostrou uma ligeira inferioridade na travagem em neve profunda em comparação com o Pirelli. O Goodyear UltraGrip Performance 3 e o Michelin Alpin 7 também foram bem avaliados e recomendados como opções equilibradas e confiáveis.

A análise final reforça que não existem pneus perfeitos: os modelos que lideram em dirigibilidade frequentemente apresentam compromissos em durabilidade ou ruído. A decisão de compra deve, portanto, partir do perfil real de uso do motorista, distinguindo entre ruas urbanas limpas e rodovias de acesso com neve acumulada.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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