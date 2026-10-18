General Motors muda estratégia: sedã foge de híbridos pesados e ganha identidade própria

Tony Roma, engenheiro-chefe de desempenho da General Motors e responsável pelo Corvette, afirma que o Cadillac CT5-V Blackwing ocupa uma posição isolada no mercado. Em entrevista ao podcast The Drivecast, ele explicou que a estratégia da marca mudou radicalmente: em vez de disputar com fabricantes europeus em uma corrida por potência bruta e tração integral, os engenheiros focaram na criação de um veículo que, eles mesmos, gostariam de usar no dia a dia.

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A rejeição à fórmula europeia

Segundo Roma, durante as últimas duas décadas, o Cadillac tentou provar seu valor no segmento esportivo seguindo o ritmo dos concorrentes alemães. No entanto, durante o desenvolvimento da quarta geração do CTS, antecessor do atual CT5, a empresa percebeu uma mudança estrutural no mercado. Os rivais aumentaram o tamanho dos carros, adicionaram tração 4x4 e motorizações híbridas. Como consequência, modelos como o BMW M5 ficaram significativamente mais pesados, perdendo parte do potencial dinâmico que antes definia seu caráter.

A filosofia atual do Cadillac, descrita por Roma, é um retorno ao ideal de um carro leve, ágil e com excelente dirigibilidade, em oposição aos modelos importados "sobrecarregados”. Ele enfatiza que o Blackwing é a continuação direta da linha V-Series, e não um sub-mercado separado, e foi essa coerência que permitiu à marca conquistar um nicho único. "Luxo é comprar algo único e diferente”, resumiu o engenheiro.

Especificações confirmadas para a próxima geração

O posicionamento estratégico é respaldado por dados técnicos já confirmados para o próximo ciclo de produtos. O futuro Cadillac CT5-V será construído sobre uma plataforma de tração traseira e oferecerá a opção de câmbio manual. Além disso, essa versão contará com a disponibilidade de um motor V8 atmosférico. Tony Roma, que lidera o desenvolvimento dos novos Blackwing e Corvette, garantiu que a equipe mantém o foco nessas características exclusivas — tração traseira e transmissão manual -, já que há uma escassez de sedãs leves e ágeis com essa configuração específica no mercado atual.

A The Drive, que concedeu ao CT5-V Blackwing os títulos de "Melhor Carro de Desempenho de 2026” e "Carro do Ano de 2026”, compartilha dessa visão. Para muitos entusiastas, essa filosofia de priorizar o prazer de condução puro, sem compromissos em nome de uma corrida tecnológica, é o principal argumento para escolher o Cadillac sobre as alternativas europeias.