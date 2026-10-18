Toyota Corolla 13ª geração: plataforma modular com quatro circuitos independentes para múltiplas motorizações

A Toyota está redesenhando a base do próximo Corolla para resolver um dilema logístico: como fabricar um único modelo capaz de abrigar quatro tipos de motorizações distintas sem comprometer a eficiência de cada uma. A solução, detalhada pelo Nikkei Cross Tech, consiste em uma arquitetura elétrica modular dividida em quatro circuitos de controle independentes.

Photo: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota Corolla

A engenharia da modulação contra a centralização

Enquanto a indústria, liderada por empresas como a Tesla, migra para a computação centralizada (zonal) para reduzir a fiação e facilitar atualizações de software, a Toyota segue a rota oposta. O novo sedan terá a eletrônica segregada em quatro grupos: assistência ao condutor, gestão da cabine (infotainment), eletrônica de carroceria e controle de tração.

Essa separação física permite que o módulo de tração seja substituído integralmente dependendo da versão, sem afetar o restante do veículo. Na prática, o circuito que gerencia a sincronia entre motor e gerador de um híbrido é completamente diferente do sistema de um carro 100% elétrico; porém, como os demais circuitos (cabine, carroceria e assistência) permanecem idênticos, a estrutura de fiação geral do carro é preservada, simplificando a montagem global.

Adaptação de propulsores e eficiência

Para viabilizar essa versatilidade, a montadora desenvolve uma nova família de motores quatro cilindros em linha, de 1,5 e 2,0 litros. O objetivo é reduzir o peso e aumentar a eficiência energética em comparação aos motores atuais (como o 2.0 de 169 cv e o híbrido 1.8). A expectativa é que o novo motor 1,5 assuma a base da gama, otimizando o consumo nas versões de entrada.

A estratégia permite que a Toyota adapte o veículo a diferentes exigências de mercado: enquanto nos EUA a tendência é a manutenção dos motores a combustão e híbridos convencionais, a plataforma modular já deixa o caminho aberto para plug-in híbridos e versões totalmente elétricas em outras regiões.

Evolução estética e cronograma

O salto visual foi sugerido por um concept car apresentado anteriormente, que introduz portas sem moldura (frameless), rodas de 21 polegadas e uma linha de cintura descendente. Embora a versão de série deva ser mais conservadora, a tendência é de um design mais fluido que a geração atual.

A 13ª geração do Corolla deve ser revelada no próximo ano, encerrando o ciclo do modelo atual, lançado em 2018. Nos Estados Unidos, a previsão é que o novo modelo chegue às concessionárias como versão do ano-modelo 2028.