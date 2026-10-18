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Alfa Romeo inova: o cockpit físico que elimina telas digitais

Carros

Em um setor automotivo dominado pela expansão indiscriminada de telas digitais, a Alfa Romeo propõe um retorno à tangibilidade física no cockpit. Segundo Daniele Chiari, chefe de produtos da marca, os salões modernos perderam sua identidade ao se tornarem espaços padronizados e excessivamente dependentes de interfaces touch. Durante o Salão de Paris de 2026, Chiari apresentou o conceito de "detoxificação" do interior, buscando substituir a tendência industrial de aumentar a área das superfícies sensíveis por uma abordagem que privilegie a expressão física e a usabilidade direta.

Alfa Romeo
Photo: Alfa Romeo 8c Spider by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Alfa Romeo

A plataforma conceitual Cuorerosso materializa essa mudança de paradigma através de soluções de engenharia específicas. O elemento central do painel é o sistema "Cannocchiale Vivente" (Lupa Viva), uma configuração que utiliza dois displays separados. Esses monitores se aproximam fisicamente quando o motorista necessita de foco intensivo nos dados, criando uma unidade funcional. Essa mecânica de movimento não é apenas estética; ela dialoga diretamente com as instrumentações clássicas da história da marca, mantendo, porém, a natureza digital da informação exibida.

Não menos significativa é a reinterpretação da consola central através da tecnologia "Magma Display". Em vez de um tablet projetado sobre o painel, a superfície de toque é integrada à própria estrutura do material da consola. Quando o sistema está inativo, o display se torna indistinguível do acabamento geral; a ativação da função faz com que os elementos de controle surjam organicamente da superfície. Essa abordagem elimina a sensação de um componente externo instalado, fundindo a tecnologia ao corpo do veículo.

O retorno do toque

A experiência tátil é reforçada pela inclusão de componentes mecânicos, como um seletor rotativo e interruptores físicos. Essa combinação de materiais e formas oferece um retorno háptico imediato e preciso, algo que matrizes planas e puramente digitais não conseguem prover com a mesma clareza perceptual. A decisão técnica reflete um entendimento de que a dirigibilidade não depende apenas do que se vê, mas do que se sente e controla com precisão.

Embora o Cuorerosso seja um protótipo de conceito e não esteja destinado à produção em série em sua forma exata, a Alfa Romeo confirmou que as soluções tecnológicas e de design aqui apresentadas serão adotadas nos futuros modelos da marca. O hatchback Giulietta, aguardado no portfólio da empresa, é apontado como o principal candidato a incorporar esses elementos, tanto no desenho externo quanto na arquitetura interna caracterizada por essa nova filosofia de interação.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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