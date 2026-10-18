O novo Mercedes-Benz GLC 400: tecnologias que abalam o conceito de eletrificação

O novo Mercedes-Benz GLC 400 4Matic elétrico equilibra a herança visual da marca com a rigidez técnica de uma plataforma dedicada à eletrificação. O detalhe mais evidente dessa transição está na grade frontal: agora puramente decorativa, ela remete ao modelo W111 de 1959, mas cede espaço à aerodinâmica necessária para um veículo que não demanda o resfriamento de um motor a combustão.

Photo: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mercedes-Benz GLC EV

Arquitetura e Gestão Energética

A estrutura do veículo foi expandida em relação à geração anterior, com um aumento de 5 polegadas no comprimento total e 3,9 polegadas na distância entre eixos, totalizando 117 polegadas. Esse espaço extra permitiu a instalação de uma bateria de 94 kWh com células NMC (níquel-manganês-cobalto) dispostas em quatro módulos sob o piso. Um ponto técnico relevante é o isolamento da eletrônica de controle em um compartimento traseiro próprio, o que simplifica a manutenção sem a necessidade de desmontar o conjunto principal de células.

A adoção de um sistema de 800 volts reduz a massa da fiação e acelera a recarga. Enquanto a fabricante indica a recuperação de 10% a 80% da carga em 22 minutos com pico de 330 kW, medições independentes registraram um pico de 350 kW, levando a carga de 10% a 90% em 28 minutos, com uma média de 188 kW. No consumo, a discrepância entre a teoria e a prática é notável: a autonomia declarada de 350 milhas (com 119 MPGe) caiu para 330 milhas em testes de rodovia a 75 mph, com a eficiência média registrando 86 MPGe sob condução ativa.

Dinâmica de Tração e Performance

O conjunto motriz é composto por dois motores de corrente contínua que entregam 483 cv e 590 lb-ft de torque. O eixo traseiro atua como o propulsor principal, com 402 cv e 369 lb-ft, operando através de uma transmissão de duas velocidades que otimiza a eficiência em altas rotações, permitindo que o carro atinja 132 mph. A aceleração de 0 a 60 mph ocorre em 3,7 segundos, e a prova de quarto de milha é completada em 12,2 segundos a 114 mph.

O motor dianteiro, de 215 cv, entra em ação em menos de 0,25 segundo durante acelerações fortes ou no modo Sport, utilizando uma embreagem que sincroniza a velocidade para evitar solavancos. Para maximizar a autonomia em estradas, o motor dianteiro pode ser desligado completamente.

Comportamento Dinâmico e Suspensão

Equipado com o pacote Agility Comfort, o modelo combina suspensão a ar, amortecedores adaptativos e direção nas quatro rodas. O sistema de chassis utiliza dados de nuvem de outros veículos Mercedes para ajustar a rigidez da suspensão antes mesmo de o carro atingir uma irregularidade conhecida na via. Na prática, a estabilidade é favorecida pelo centro de gravidade baixo da bateria, resultando em uma aceleração lateral de 0,87 g. A frenagem é consistente, parando o veículo de 70 mph em 160 pés.

A regeneração de energia possui três níveis fixos e um modo automático. No modo D-, a potência de recuperação chega a 300 kW, permitindo que a condução seja feita quase inteiramente sem o uso do pedal de freio mecânico.

Interface e Habitabilidade

O interior prioriza a sustentabilidade e a tecnologia, com opções de couro vegano e acabamentos em madeira de poros abertos. O destaque é o Hyperscreen de 39,1 polegadas, que integra painel de instrumentos e multimídia sob um único vidro. O sistema MB. OS, baseado em inteligência artificial, gerencia a interação por voz de forma segregada: a IA distingue quem fala e impede que o passageiro execute comandos exclusivos do motorista, como o ajuste do aquecimento do volante.

Como medida de segurança, o sistema escurece a tela do passageiro caso detecte que o condutor desviou o olhar da estrada. O GLC 400 4Matic Electric entra no mercado com preço base de 64.950 dólares.