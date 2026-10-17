O jogo vira nos bastidores da NASCAR: uma parceria inesperada define o futuro da marca

Dodge prepara-se para retomar a disputa na categoria principal da NASCAR, a Cup Series, com o retorno previsto para o dia 21 de fevereiro de 2027, na etapa da Daytona 500. A informação, divulgada pelo The Athletic, indica que as negociações avançaram ao ponto de a marca ter definido sua estratégia operacional, embora a confirmação oficial do acordo ainda não tenha sido emitida. O cerne da operação não reside apenas na presença da marca no grid, mas na reestruturação da cadeia de suprimentos técnica, necessariamente desvinculada do ecossistema da General Motors.

Photo: commons.wikimedia.org by Mustang Joe, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Dodge Charger Daytona

A dependência crítica: ECR Engines

A viabilidade técnica do projeto depende de um contrato com a ECR Engines, subsidiária da Richard Childress Racing. Como a Dodge não pode utilizar os motores padrão da Chevrolet, a ECR é responsável pelo desenvolvimento de uma unidade de força motriz que atenda às especificações regulatórias da NASCAR e diferencie-se tecnicamente das outras máquinas da categoria. Esse arranjo é uma aposta industrial: sem o acesso a essa tecnologia específica, o retorno seria inviável. De acordo com as fontes citadas, a identificação desse parceiro e a conclusão dos testes aerodinâmicos iniciais em túnel de vento, concluídos antes do verão de 2025, foram os fatores que aceleraram o cronograma. Havia a possibilidade de o lançamento ser adiado para 2028 caso a fabricante tivesse que desenvolver o motor de competição do zero, sem apoio externo.

Estrutura de competição e ecossistema de marcas

A operação será conduzida pela Kaulig Racing, uma equipe que anteriormente estava associada à marca Ram, outro carroceiro da Stellantis nos Estados Unidos. A movimentação consolida a estratégia de portfólio da holding, que já havia anunciado, em junho de 2025, a participação da Ram na Craftsman Truck Series sob a gestão de Tim Kunisch, ex-CEO da Ram e atual responsável pelos marcas americanas da Stellantis. O retorno da Dodge à Cup Series restaura o equilíbrio de quatro fabricantes na categoria: Ford, Chevrolet, Toyota e Dodge. A última vez que a marca competiu neste nível foi em 2012, há mais de uma década.

Impacto no mercado e na linha de produção

Para o consumidor brasileiro e para a estratégia global da marca, esse retorno à pista tem reflexos diretos na oferta de produtos. A Dodge tem enfrentado desafios comerciais recentes: as vendas do novo Charger mostraram-se inferiores às do modelo anterior, e o crossover Hornet foi descontinuado poucos anos após seu lançamento. A aposta em eletrificação e em motores seis cilindros biturbo de injeção direta não ressoou plenamente com a base tradicional de clientes, que valoriza a potência bruta dos V8.

Em resposta, a fabricante mantém em desenvolvimento o novo Charger SRT Hellcat, equipado com um motor V8 de 6,2 litros e supercharger. A plataforma motriz é similar à utilizada no Ram TRX e no Rumble Bee SRT, com capacidade nominal de 777 cv. A expectativa é que o novo Hellcat entre em produção até o final do próximo ano, com uma potência que deve superar os 700 cv. Essa decisão industrial visa alinhar a imagem competitiva da marca no automobilismo de alto desempenho com a oferta de veículos de rua que atendam às expectativas de desempenho e tradição mecânica de sua audiência fiel.