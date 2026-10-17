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O jogo vira nos bastidores da NASCAR: uma parceria inesperada define o futuro da marca

Carros

Dodge prepara-se para retomar a disputa na categoria principal da NASCAR, a Cup Series, com o retorno previsto para o dia 21 de fevereiro de 2027, na etapa da Daytona 500. A informação, divulgada pelo The Athletic, indica que as negociações avançaram ao ponto de a marca ter definido sua estratégia operacional, embora a confirmação oficial do acordo ainda não tenha sido emitida. O cerne da operação não reside apenas na presença da marca no grid, mas na reestruturação da cadeia de suprimentos técnica, necessariamente desvinculada do ecossistema da General Motors.

Dodge Charger Daytona
Photo: commons.wikimedia.org by Mustang Joe, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Dodge Charger Daytona

A dependência crítica: ECR Engines

A viabilidade técnica do projeto depende de um contrato com a ECR Engines, subsidiária da Richard Childress Racing. Como a Dodge não pode utilizar os motores padrão da Chevrolet, a ECR é responsável pelo desenvolvimento de uma unidade de força motriz que atenda às especificações regulatórias da NASCAR e diferencie-se tecnicamente das outras máquinas da categoria. Esse arranjo é uma aposta industrial: sem o acesso a essa tecnologia específica, o retorno seria inviável. De acordo com as fontes citadas, a identificação desse parceiro e a conclusão dos testes aerodinâmicos iniciais em túnel de vento, concluídos antes do verão de 2025, foram os fatores que aceleraram o cronograma. Havia a possibilidade de o lançamento ser adiado para 2028 caso a fabricante tivesse que desenvolver o motor de competição do zero, sem apoio externo.

Estrutura de competição e ecossistema de marcas

A operação será conduzida pela Kaulig Racing, uma equipe que anteriormente estava associada à marca Ram, outro carroceiro da Stellantis nos Estados Unidos. A movimentação consolida a estratégia de portfólio da holding, que já havia anunciado, em junho de 2025, a participação da Ram na Craftsman Truck Series sob a gestão de Tim Kunisch, ex-CEO da Ram e atual responsável pelos marcas americanas da Stellantis. O retorno da Dodge à Cup Series restaura o equilíbrio de quatro fabricantes na categoria: Ford, Chevrolet, Toyota e Dodge. A última vez que a marca competiu neste nível foi em 2012, há mais de uma década.

Impacto no mercado e na linha de produção

Para o consumidor brasileiro e para a estratégia global da marca, esse retorno à pista tem reflexos diretos na oferta de produtos. A Dodge tem enfrentado desafios comerciais recentes: as vendas do novo Charger mostraram-se inferiores às do modelo anterior, e o crossover Hornet foi descontinuado poucos anos após seu lançamento. A aposta em eletrificação e em motores seis cilindros biturbo de injeção direta não ressoou plenamente com a base tradicional de clientes, que valoriza a potência bruta dos V8.

Em resposta, a fabricante mantém em desenvolvimento o novo Charger SRT Hellcat, equipado com um motor V8 de 6,2 litros e supercharger. A plataforma motriz é similar à utilizada no Ram TRX e no Rumble Bee SRT, com capacidade nominal de 777 cv. A expectativa é que o novo Hellcat entre em produção até o final do próximo ano, com uma potência que deve superar os 700 cv. Essa decisão industrial visa alinhar a imagem competitiva da marca no automobilismo de alto desempenho com a oferta de veículos de rua que atendam às expectativas de desempenho e tradição mecânica de sua audiência fiel.

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Author`s name Petr Ermilin
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