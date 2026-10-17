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Toyota patenta simulação de câmbio sequencial para elétrico

Carros

A transição para a propulsão elétrica removeu do cockpit um dos elementos mais viscerais da condução: a troca de marchas. Para resgatar essa sensação sem recorrer à complexidade de embreagens mecânicas, a Toyota registrou uma patente de um sistema de simulação de câmbio sequencial, tecnologia que surge como forte candidata para o novo Lexus LFA elétrico, previsto para 2027.

Инженерпоказывает план валидации в лаборатории электромобилей
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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A engenharia do torque interrompido

O desafio técnico reside em replicar a dinâmica de um carro de corrida sem possuir engrenagens físicas para trocar. A solução da Toyota ignora a pedaleira e foca exclusivamente na gestão do torque dos motores elétricos. O mecanismo opera através de algoritmos que, ao comando do motorista, zeram momentaneamente a entrega de força nas rodas. Esse breve vácuo de aceleração simula o tempo de troca de uma marcha.

Para conferir autenticidade ao processo, o sistema não apenas restaura a tração, mas pode aplicar um pico de torque superior ao valor alvo no instante do reengate. O efeito é o recuo brusco do corpo do condutor contra o banco, mimetizando o tranco característico de uma embreagem de corrida que retorna ao contato sob alta carga.

Personalização e interface

A experiência é modulada por perfis de condução. No modo esportivo, a transição é suavizada para o uso cotidiano; já no modo de pista, a interrupção do torque e a subsequente retomada tornam-se mais agressivas. O controle desse ciclo é feito via borboletas no volante, interface já antecipada no Lexus Sport Concept apresentado na Monterey Car Week e no Japan Mobility Show de 2025.

Embora a Toyota busque refinar a precisão dessa resposta tátil, a estratégia segue a trilha de concorrentes como a Hyundai, que implementou a função N e-shift no Ioniq 5 N, e a Porsche, que também detém patentes similares. A contrapartida dessa engenharia é a substituição da mecânica real por uma percepção simulada, transformando a eficiência linear do motor elétrico em uma experiência fragmentada e emocional, voltada ao entusiasta de performance.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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