Geely renova aposta no segmento de entrada: marca chinesa altera planos para manter custo baixo

A Geely oficializou a atualização da quarta geração do Emgrand, agora batizada de Upward (Shangxiang), no mercado chinês. A estratégia da marca é clara: manter a quarta geração coexistindo com a quinta para oferecer um segmento de entrada mais acessível. Para o consumidor, a escolha resume-se ao equilíbrio entre a simplicidade mecânica comprovada e a modernização das interfaces digitais.

Photo: commons.wikimedia.org by ATI1999, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Emgrand

O modelo baseia-se na arquitetura modular BMA, a mesma utilizada nos modelos Coolray e Cityray. Na prática, isso significa que quem busca previsibilidade em termos de dinâmica e manutenção encontrará um veículo familiar, mas com um centro de controle atualizado, evitando o custo adicional de plataformas tecnológicas mais complexas.

Ajustes estéticos e ergonomia interna

As mudanças externas foram pontuais para renovar a imagem sem alterar a estrutura da carroceria. A grade frontal com lâminas verticais permanece, mas com a redução de 16 para 12 barras cromadas. O para-choque dianteiro ganhou aberturas em plástico preto, conferindo um aspecto mais robusto. Na traseira, as alterações são mínimas, o que favorece o proprietário ao manter a compatibilidade de peças e reduzir potenciais custos de reparo de lataria.

No interior, a estrutura de painéis, console central e volante segue a versão anterior. A novidade central é a tela sensível ao toque de maior dimensão, que forçou a reorganização do console: os botões físicos foram deslocados para baixo para dar lugar aos difusores de ar. Essa mudança exige adaptação do motorista, que agora encontrará as funções de climatização e mídia em posições diferentes, um trade-off comum na transição para telas maiores em carros de entrada.

Custos reais e mecânica

Sob o capô, o Geely Emgrand IV mantém o motor 1.5 aspirado de 120 cv e 150 Nm de torque, com opções de câmbio manual de cinco marchas ou CVT. Para quem planeja a vida com o carro, o motor aspirado representa gastos mais previsíveis com combustível e revisões, sendo geralmente menos complexo de manter do que as unidades turbo da nova plataforma BMA Evo.

As dimensões permanecem as mesmas (4.630 mm de comprimento e entre-eixos de 2.650 mm), garantindo a praticidade urbana já conhecida. A permanência da plataforma BMA assegura que a rede de serviço e o estoque de peças já estejam estabelecidos, mitigando o risco de longas esperas por componentes em caso de falha.

Referência e Comparativo: O caso do Belgee S50

Para contextualizar a viabilidade do projeto, o mercado brasileiro pode olhar para o Belgee S50 (versão bielorrussa do Emgrand IV). No mercado de origem do S50, ele é oferecido com motor 1.5 de 122 cv e 152 Nm, mas com uma diferença crucial na transmissão: além do manual, oferece o automático com conversor de torque, em vez do CVT chinês. Para o usuário, o conversor de torque costuma ser sinônimo de maior robustez e menor custo de manutenção a longo prazo em comparação ao CVT.

A existência do Emgrand Upward confirma que a Geely divide seu portfólio entre o tecnológico (BMA Evo) e o pragmático (BMA). O resultado é um veículo para quem prioriza a razão financeira e a simplicidade mecânica sobre a sofisticação digital.