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Quilometragem alta não é o fim: modelos que surpreenderam mecânicos após décadas de uso intenso

Carros

Comprar um carro com mais de 150.000 km percorridos costuma gerar preocupação, mas existem modelos no mercado de usados ​​que podem durar muito mais tempo. O fator crucial não é apenas a quilometragem, mas sim compreender os componentes que apresentam potenciais riscos e avaliar as condições reais de condução. Um automóvel com 200.000 km percorridos em autoestradas está geralmente em melhores condições do que um com 80.000 km acumulados como táxi, com paragens frequentes e percursos curtos.

Skoda Octavia 2003
Photo: commons.wikimedia.org by order_242 from Chile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Skoda Octavia 2003

Lada Granta: Durabilidade a um Custo Mínimo

Este campeão de vendas nacional é valorizado pela facilidade de manutenção. Com os devidos cuidados, os motores 1.6 de oito válvulas podem durar de 250.000 a 300.000 quilómetros. No entanto, o proprietário deve monitorizar atentamente o sistema de sincronização das válvulas.

Correia de distribuição: O limite oficial é de 100.000 km, mas em condições urbanas e invernos rigorosos, a vida útil é reduzida para 60.000 a 75.000 km. Uma correia partida leva a reparações dispendiosas no motor.
Carroçaria: As soleiras, as cavas das rodas e a parte inferior da carroçaria são pontos fracos. A corrosão pode aparecer antes que surjam problemas com os componentes.

Sinais de alerta: ruídos invulgares (batidas nos tuchos hidráulicos) durante os arranques a frio podem indicar um aumento do consumo de óleo.

Skoda Octavia: Um equilíbrio entre a vida útil e a tecnologia

A fiabilidade do Octavia depende diretamente da versão escolhida. Os especialistas indicam dois caminhos diferentes para o comprador.

Uma opção conservadora é o motor 1.6 MPI aspirado, combinado com uma transmissão automática japonesa Aisin. Com óleo de alta qualidade, o motor pode durar até 500.000 km, e a transmissão só necessitará de manutenção após 250.000-300.000 km, com mudanças de óleo a cada 60.000 km.

Se a escolha recair no motor 1.4 TSI turbo e na caixa automática DSG, o diagnóstico deverá ser o mais completo possível. A condição da corrente de distribuição, do turbocompressor e da unidade de controlo eletrónico da transmissão (mecatrónica) é crucial.

Toyota Corolla: uma reputação de carros que duram milhões de quilómetros

Este sedan japonês faz jus à sua reputação de companheiro fiável. Alguns modelos chegam a percorrer até 700.000 km sem uma grande revisão do motor, embora após 500.000 km, o consumo de óleo se torne quase inevitável.

Zonas de inspeção na compra:

Motor 1.6 (1ZR-FE): a vida útil é de aproximadamente 350.000 km. A corrente de distribuição e os reguladores de fase necessitam de ser inspecionados.

Arrefecimento: a inspeção do radiador é essencial, uma vez que o sobreaquecimento é prejudicial para estes motores.

Pintura: as lascas no capô e no tejadilho enferrujam rapidamente, exigindo reparação imediata. Renault Duster: pronto para condições adversas

Este popular crossover na plataforma B0, especialmente com o motor 2.0 F4R, é considerado muito durável. As avarias graves no motor antes dos 200.000 km são raras. No entanto, o uso fora de estrada tem o seu preço.

Os compradores devem colocar o carro num elevador e inspecionar o eixo de transmissão. As folgas nas juntas universais podem aparecer logo aos 100.000 km. É também necessária atenção às ponteiras de direção e à pintura dos guarda-lamas traseiros, que costumam ser danificadas por impactos de areia das rodas.

Hyundai Solaris: Riscos de um passado de táxi

Com a manutenção adequada, os motores 1.4 e 1.6 do Solaris podem durar até 350.000-400.000 quilómetros. No entanto, existe um problema que pode causar a avaria do motor muito antes: o catalisador.

Fragmentos de cerâmica de um catalisador deteriorado podem entrar nos cilindros, provocando um desgaste irregular. Ao comprar um carro com 100.000-150.000 quilómetros percorridos, é obrigatória uma inspeção do sistema de escape com endoscópio.

É importante lembrar que o Solaris é um dos principais carros de táxi. A adulteração da quilometragem é comum, pelo que o estado do volante, dos pedais e dos cintos de segurança dirá mais sobre a vida útil do automóvel do que os números no painel de instrumentos.

Recomendações gerais antes da transação

Ao inspecionar qualquer carro "mais antigo", siga esta regra: primeiro o estado, depois o preço. Um ruído na suspensão é motivo para negociar, enquanto fumo azul a sair do escape ou uma caixa automática com solavancos são motivos para recusar a compra.

Verifique sempre a situação legal e o histórico de manutenção. Ter recibos e ordens de serviço para veículos com mais de 150.000 km percorridos é mais importante do que um motor "perfeitamente limpo", que pode ter sido simplesmente lavado antes da venda para esconder fugas de óleo.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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