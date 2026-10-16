O setor automotivo está revisando a implementação de tecnologias que, na prática, mostraram-se impraticáveis ou perigosas. O recuo atinge desde escolhas de design, como as maçanetas embutidas, até sistemas complexos de controle. A pressão vem dos proprietários, que rejeitam assinaturas pagas para funções básicas e interiores saturados de telas, forçando as montadoras a retomar a ergonomia clássica.
A substituição de botões físicos por superfícies sensíveis ao toque no controle de climatização e volume gerou rejeição imediata. O problema é a impossibilidade de operar as funções sem desviar o olhar da estrada. O mesmo ocorreu com os volantes em formato de manopla (yoke). A Tesla, que os tornou padrão nos modelos S e X em 2021, teve que reintegrar o volante redondo, já que a manobra em estacionamentos tornou-se ineficiente com o novo design. Agora, o yoke permanece apenas como um acessório opcional.
"Sensores no volante e no console central distraem o condutor, forçando-o a olhar para o painel em vez de monitorar o tráfego. Voltar aos botões físicos é uma decisão pragmática que impacta diretamente a segurança viária", afirma Andrey Kiselev, especialista em segurança no trânsito.
O controle por gestos também perdeu espaço. A BMW, que promoveu a tecnologia por quase uma década, desistiu da função no novo sistema iDrive X, pois os usuários preferem comandos de voz ou controladores físicos.
Algumas montadoras tentaram migrar para um modelo de receita recorrente, cobrando mensalidades para ativar equipamentos já instalados no carro, como aquecimento de assentos ou controle de cruzeiro adaptativo. A estratégia enfrentou forte crítica dos consumidores, que se recusam a pagar aluguel por hardware que já adquiriram na compra do veículo.
No contexto russo, essa dependência de nuvem e assinaturas gera um risco adicional. Segundo o mecânico Denis Khromov, a instabilidade de pagamentos internacionais e sanções fazem com que o motorista tema a interrupção súbita de funções pagas, elevando a demanda por soluções mecânicas independentes de software externo.
As maçanetas eletrônicas embutidas, projetadas para reduzir o arrasto aerodinâmico e aumentar a autonomia de carros elétricos, revelaram falhas críticas. Em invernos rigorosos, o acúmulo de gelo trava o mecanismo. Mais grave é a situação em acidentes: se houver corte na rede elétrica, as portas podem travar, dificultando a extração de passageiros por equipes de resgate.
"Mecanismos complexos de abertura são elos frágeis que reduzem a confiabilidade. Em um acidente grave, cada segundo conta; se o motor elétrico trava e impede a abertura rápida da porta, o resultado pode ser fatal", explica Mikhail Lazarev, engenheiro mecânico e especialista em defeitos técnicos.
|Recurso
|Problema / Motivo do recuo
|Botões sensíveis ao toque
|Impossibilidade de uso tátil (cego); distração do condutor
|Volante Yoke
|Dificuldade de manobra em baixa velocidade e estacionamento
|Maçanetas embutidas
|Risco de travamento por congelamento ou falha elétrica em colisões
|Controle por gestos
|Baixa precisão e falta de utilidade prática
Por que as montadoras estão voltando aos botões físicos?
Por segurança e ergonomia. Testes mostram que a interface touch demanda mais tempo para executar tarefas simples, aumentando o risco de colisões. Além disso, há a demanda do consumidor por feedback tátil.
Modelos com assinatura de funções chegarão à Rússia?
Este modelo de negócio não prosperou no mercado russo. A saída de marcas ocidentais e as barreiras em transações financeiras tornam a manutenção desses sistemas tecnicamente inviável, além da baixa aceitação do público.
Qual o perigo das maçanetas retráteis no inverno?
No clima russo, o gelo e a neve bloqueiam a saída da maçaneta. O atuador elétrico também é mais vulnerável a oscilações térmicas e reagentes químicos de estrada do que a alavanca mecânica.
Haverá redução de telas nos painéis?
A tendência de telas gigantes atingiu o limite. Telas excessivas geram reflexos e poluição visual. O foco agora migra para a qualidade da imagem e a expansão dos displays de projeção no para-brisa (Head-up Display).
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O amido de milho é o detalhe decisivo na preparação, pois cria uma camada fina que garante a formação de uma crosta dourada durante a fritura.