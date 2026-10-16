Indústria automotiva recua do futurismo e resgata botões físicos e volante redondo após falhas reais

O setor automotivo está revisando a implementação de tecnologias que, na prática, mostraram-se impraticáveis ou perigosas. O recuo atinge desde escolhas de design, como as maçanetas embutidas, até sistemas complexos de controle. A pressão vem dos proprietários, que rejeitam assinaturas pagas para funções básicas e interiores saturados de telas, forçando as montadoras a retomar a ergonomia clássica.

Falha ergonômica: a queda dos sensores e volantes yoke

A substituição de botões físicos por superfícies sensíveis ao toque no controle de climatização e volume gerou rejeição imediata. O problema é a impossibilidade de operar as funções sem desviar o olhar da estrada. O mesmo ocorreu com os volantes em formato de manopla (yoke). A Tesla, que os tornou padrão nos modelos S e X em 2021, teve que reintegrar o volante redondo, já que a manobra em estacionamentos tornou-se ineficiente com o novo design. Agora, o yoke permanece apenas como um acessório opcional.

"Sensores no volante e no console central distraem o condutor, forçando-o a olhar para o painel em vez de monitorar o tráfego. Voltar aos botões físicos é uma decisão pragmática que impacta diretamente a segurança viária", afirma Andrey Kiselev, especialista em segurança no trânsito.

O controle por gestos também perdeu espaço. A BMW, que promoveu a tecnologia por quase uma década, desistiu da função no novo sistema iDrive X, pois os usuários preferem comandos de voz ou controladores físicos.

A resistência contra assinaturas e opções extras

Algumas montadoras tentaram migrar para um modelo de receita recorrente, cobrando mensalidades para ativar equipamentos já instalados no carro, como aquecimento de assentos ou controle de cruzeiro adaptativo. A estratégia enfrentou forte crítica dos consumidores, que se recusam a pagar aluguel por hardware que já adquiriram na compra do veículo.

No contexto russo, essa dependência de nuvem e assinaturas gera um risco adicional. Segundo o mecânico Denis Khromov, a instabilidade de pagamentos internacionais e sanções fazem com que o motorista tema a interrupção súbita de funções pagas, elevando a demanda por soluções mecânicas independentes de software externo.

Segurança acima da aerodinâmica

As maçanetas eletrônicas embutidas, projetadas para reduzir o arrasto aerodinâmico e aumentar a autonomia de carros elétricos, revelaram falhas críticas. Em invernos rigorosos, o acúmulo de gelo trava o mecanismo. Mais grave é a situação em acidentes: se houver corte na rede elétrica, as portas podem travar, dificultando a extração de passageiros por equipes de resgate.

"Mecanismos complexos de abertura são elos frágeis que reduzem a confiabilidade. Em um acidente grave, cada segundo conta; se o motor elétrico trava e impede a abertura rápida da porta, o resultado pode ser fatal", explica Mikhail Lazarev, engenheiro mecânico e especialista em defeitos técnicos.

Recurso Problema / Motivo do recuo Botões sensíveis ao toque Impossibilidade de uso tátil (cego); distração do condutor Volante Yoke Dificuldade de manobra em baixa velocidade e estacionamento Maçanetas embutidas Risco de travamento por congelamento ou falha elétrica em colisões Controle por gestos Baixa precisão e falta de utilidade prática

Dúvidas comuns sobre configurações de veículos

Por que as montadoras estão voltando aos botões físicos?

Por segurança e ergonomia. Testes mostram que a interface touch demanda mais tempo para executar tarefas simples, aumentando o risco de colisões. Além disso, há a demanda do consumidor por feedback tátil.

Modelos com assinatura de funções chegarão à Rússia?

Este modelo de negócio não prosperou no mercado russo. A saída de marcas ocidentais e as barreiras em transações financeiras tornam a manutenção desses sistemas tecnicamente inviável, além da baixa aceitação do público.

Qual o perigo das maçanetas retráteis no inverno?

No clima russo, o gelo e a neve bloqueiam a saída da maçaneta. O atuador elétrico também é mais vulnerável a oscilações térmicas e reagentes químicos de estrada do que a alavanca mecânica.

Haverá redução de telas nos painéis?

A tendência de telas gigantes atingiu o limite. Telas excessivas geram reflexos e poluição visual. O foco agora migra para a qualidade da imagem e a expansão dos displays de projeção no para-brisa (Head-up Display).