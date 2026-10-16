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Toyota vira lógica de fábrica: GR GT3 dita forma do modelo de rua

Carros

A Toyota inverteu a lógica tradicional de desenvolvimento no novo GR GT. Em vez de adaptar um carro de rua para as pistas, a marca projetou primeiro o bólido de competição GR GT3 e, a partir dele, removeu os excessos para criar a versão homologada para as ruas. Essa abordagem dita a geometria do chassi e a função de cada componente aerodinâmico, que migraram diretamente do regulamento de corridas para o asfalto.

Toyota GR86
Photo: Wikipedia by Mr.choppers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Toyota GR86

Arquitetura e Componentes

O compartilhamento de peças entre a versão de rua e a de pista chega a 80%, um índice significativamente superior aos 25% observados entre o Lexus RC F e sua variante GT3. A distinção técnica concentra-se na gestão térmica e no downforce: o GR GT3 utiliza aberturas de ventilação ampliadas nos para-lamas dianteiros e um aerofólio traseiro de grandes dimensões para maximizar a aderência em curvas.

O conjunto mecânico baseia-se em um V8 biturbo de 4,0 litros com a configuração "hot-V" (turbos posicionados no centro do motor). No modelo civil, o motor integra um sistema híbrido que entrega 641 cv e 840 Nm de torque. Já a versão GT3 descarta a eletrificação para reduzir a massa total. Um detalhe crítico de engenharia é o recuo do motor para trás do eixo dianteiro, o que altera a distribuição de peso e a dinâmica de entrada de curva.

Homologação Estratégica

O método de criar um veículo de série para validar um protótipo de corrida ecoa a estratégia do Ford GT de 2016. Contudo, enquanto a Ford focou em um resultado pontual em Le Mans, a Toyota utiliza a produção limitada do GR GT como base técnica para sua permanência a longo prazo na categoria IMSA.

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Author`s name Petr Ermilin
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