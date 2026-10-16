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A surpreendente versatilidade do Peugeot 5008 II: nem tudo que parece brilha

Carros

O Peugeot 5008 de segunda geração ocupa uma posição paradoxal no mercado de usados: entrega atributos de alto nível, mas enfrenta uma resistência persistente dos compradores. O veículo se apresenta como um crossover familiar versátil, com amplo espaço interno, teto panorâmico e uma altura livre do solo considerável de 238 mm. No entanto, a combinação de design atraente e preço competitivo não tem sido suficiente para garantir a liquidez do modelo.

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Photo: commons.wikimedia.org by © M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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A promessa de versatilidade e o conforto interno

A arquitetura i-Cockpit e a qualidade dos materiais posicionam o 5008 como uma opção de conforto superior para famílias. A praticidade é evidenciada nos bancos da segunda fileira com ajustes individuais, mesas retráteis e um porta-malas que chega a 1.060 litros quando a terceira fileira é rebatida. Na estrada, a suspensão prioriza a suavidade, tornando-o um veículo eficiente para longas distâncias.

Os gargalos que afastam o comprador

A dificuldade de revenda e a baixa procura derivam de três pontos concretos que confrontam a primeira impressão de "carro ideal".

O primeiro é a tração. Apesar da imagem de SUV e da altura do solo, o modelo é exclusivamente dianteiro. Para um veículo com massa superior a 1,5 tonelada, a ausência de tração 4x4 é um fator decisivo, especialmente para quem enfrenta terrenos instáveis ou neve, levando o consumidor a migrar para concorrentes com tração integral.

No aspecto mecânico, as versões a gasolina, especialmente com o motor 1.6 THP, carregam um histórico que gera insegurança. Relatos sobre o alongamento da corrente de distribuição, falhas no sistema de fase e a durabilidade da turbina elevam a percepção de risco. Embora as versões turbodiesel sejam reconhecidas pela confiabilidade e economia, elas são menos frequentes no mercado, e o preconceito com a linha de motores da marca permanece.

Por fim, a complexidade eletrônica representa um custo invisível. O veículo é densamente equipado com sistemas digitais que, após o período de garantia, podem se tornar onerosos. A escassez de mão de obra especializada em diagnósticos complexos da marca, somada ao custo e à dificuldade de obtenção de peças de reposição de lataria, transforma a manutenção em um compromisso financeiro e temporal considerável.

Análise de custo e oportunidade

O Peugeot 5008 II configura-se como a escolha de quem prioriza o uso próprio em vez da revenda futura. Para o comprador que busca máxima Ausstattung por um valor menor que a média do mercado e planeja manter o carro por cinco ou sete anos, a relação custo-benefício é vantajosa.

Contudo, é necessário encarar a transação como um investimento de baixa liquidez. O prazer de condução e o espaço interno são compensados pela dificuldade de alienação do bem e pela necessidade de ter uma rede de serviço de confiança já estabelecida antes mesmo da compra.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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