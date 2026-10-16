Custos invisíveis: o que dois anos com um Geely Monjaro revelam

O Geely Monjaro consolidou-se como um dos crossovers mais procurados no mercado russo, mas a experiência real de quem convive com o carro revela que a escolha envolve mais do que a análise de números de vendas. Um proprietário, após dois anos e 18 mil quilômetros rodados, detalha os custos invisíveis e as manutenções preventivas necessárias para manter a confiabilidade do conjunto.

Photo: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Monjaro

Equipado com motor 2.0 turbo de 238 cv, câmbio automático de oito marchas e tração integral sobre a plataforma CMA (desenvolvida com a Volvo), o veículo entrega a robustez técnica esperada. No entanto, a tranquilidade do proprietário não veio apenas de fábrica, mas de investimentos imediatos após a compra em setembro de 2022.

O custo da preservação e o consumo real

Para enfrentar o rigor climático, o dono optou por não confiar cegamente na proteção original. O carro passou por tratamento anticorrosivo completo e a aplicação de película protetora no capô, para-choque e faróis. Para quem planeja a permanência do veículo a longo prazo, esse gasto inicial é a ação concreta para evitar a depreciação precoce da carroceria.

No dia a dia, o consumo reflete o peso e a potência do sistema integral:

Ciclo urbano: entre 13 e 14 litros a cada 100 km;

entre 13 e 14 litros a cada 100 km; Condução moderada: redução para a faixa de 10 a 11 litros.

Manutenção rigorosa como estratégia de risco

Embora não tenham ocorrido quebras graves nos 18 mil km, a estratégia de manutenção foi intensificada para evitar falhas prematuras. O primeiro óleo do motor foi trocado precocemente, aos 2.800 km. Mais crítico ainda foi o cuidado com a transmissão: o proprietário realizou a substituição do óleo nos redutores dianteiro e traseiro, além da embreagem Haldex.

Essa intervenção precoce nas fluidos de transmissão é uma recomendação comum para veículos chineses submetidos a invernos rigorosos ou trajetos fora de estrada, visando prolongar a vida útil de componentes que, se negligenciados, podem gerar custos de reparo elevados.

Equilíbrio técnico versus percepção estética

A dinâmica de condução e a qualidade de montagem são os pontos altos; o carro mantém-se firme, com ultrapassagens seguras e sem a presença de ruídos internos ("grilos") após dois anos de uso. Contudo, o ponto de fricção surge no interior. Apesar da tecnologia e da quantidade de telas, o proprietário define o habitáculo como "tedioso".

Para o consumidor, isso significa que o Monjaro entrega eficiência técnica e solidez, mas pode falhar na entrega de um aconchego premium ou de uma identidade visual emocionante no interior. A decisão de compra, portanto, deve pesar se a robustez da plataforma CMA e a confiabilidade mecânica compensam um ambiente interno que pode parecer excessivamente utilitário com o passar do tempo.