Gigante automotiva Changan: 43 novos modelos prometem revolução na Europa

A Changan, gigante automobilística chinesa, formalizou sua estratégia de entrada no mercado europeu durante o Salão do Automóvel de Paris, apresentando sete novos modelos. O movimento não se limita ao lançamento de produtos, mas envolve a implementação de uma estrutura de suporte logístico e pós-venda para viabilizar a operação no continente.
A exposição da marca foi organizada por subsegmentos para atender diferentes perfis de consumo, focando especialmente na transição energética:
A expansão faz parte do plano estratégico "Vast Ocean", que projeta a venda de 1,8 milhão de veículos anualmente fora da China até 2030. Para atingir essa meta, a fabricante planeja lançar 43 novos modelos com diversas configurações de motorização.
Diferente de operações baseadas apenas em importação, a Changan já estabeleceu oito subsidiárias na Europa e projeta chegar a mil pontos de venda e assistência técnica até o final da década. A empresa também estuda a localização da produção em solo europeu, medida que visa reduzir custos logísticos e agilizar a oferta de componentes.
Para mitigar a resistência do consumidor europeu quanto à manutenção de marcas novas, a companhia montou centros de distribuição regionais na Holanda, Itália, Espanha e Reino Unido, alegando uma disponibilidade de peças superior a 97%. A estrutura de atendimento foi centralizada em um call center instalado na Romênia.
No campo do marketing, a marca busca reconhecimento imediato através do patrocínio da seleção nacional de futebol de Portugal e da imagem de Luís Figo.
Embora o foco imediato seja a Europa, a estratégia de diversificação de portfólio reflete-se em outros mercados, inclusive no russo, onde a Changan confirmou a expansão de sua gama de modelos até o final de 2026. A tendência é a introdução de reestilizações de modelos atuais e a chegada de novas linhas de veículos híbridos, replicando a aposta em eficiência energética apresentada em Paris.
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