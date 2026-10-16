Gigante automotiva Changan: 43 novos modelos prometem revolução na Europa

A Changan, gigante automobilística chinesa, formalizou sua estratégia de entrada no mercado europeu durante o Salão do Automóvel de Paris, apresentando sete novos modelos. O movimento não se limita ao lançamento de produtos, mas envolve a implementação de uma estrutura de suporte logístico e pós-venda para viabilizar a operação no continente.

Photo: https://commons.wikimedia.org/ by Пользователь 3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кроссовер Changan Uni-Z

A ofensiva de produtos e segmentação

A exposição da marca foi organizada por subsegmentos para atender diferentes perfis de consumo, focando especialmente na transição energética:

Linha Deepal: os crossovers S07 e S05, com propulsão híbrida, visando a flexibilidade entre o uso urbano elétrico e viagens de longa distância.

os crossovers S07 e S05, com propulsão híbrida, visando a flexibilidade entre o uso urbano elétrico e viagens de longa distância. Família Nevo: composta pelos crossovers Q05, Q06 e o sedan A06, posicionados como veículos familiares de volume.

composta pelos crossovers Q05, Q06 e o sedan A06, posicionados como veículos familiares de volume. CS55 PLUS BlueCore HEV: versão atualizada do crossover com sistema híbrido para redução de consumo sem dependência de recarga externa.

versão atualizada do crossover com sistema híbrido para redução de consumo sem dependência de recarga externa. Avatr Concept T09: protótipo que sinaliza a direção do design e tecnologia para a linha premium da marca.

Estrutura industrial e o "Vast Ocean Plan"

A expansão faz parte do plano estratégico "Vast Ocean", que projeta a venda de 1,8 milhão de veículos anualmente fora da China até 2030. Para atingir essa meta, a fabricante planeja lançar 43 novos modelos com diversas configurações de motorização.

Diferente de operações baseadas apenas em importação, a Changan já estabeleceu oito subsidiárias na Europa e projeta chegar a mil pontos de venda e assistência técnica até o final da década. A empresa também estuda a localização da produção em solo europeu, medida que visa reduzir custos logísticos e agilizar a oferta de componentes.

Logística de peças e capilaridade

Para mitigar a resistência do consumidor europeu quanto à manutenção de marcas novas, a companhia montou centros de distribuição regionais na Holanda, Itália, Espanha e Reino Unido, alegando uma disponibilidade de peças superior a 97%. A estrutura de atendimento foi centralizada em um call center instalado na Romênia.

No campo do marketing, a marca busca reconhecimento imediato através do patrocínio da seleção nacional de futebol de Portugal e da imagem de Luís Figo.

Impacto no mercado global e regional

Embora o foco imediato seja a Europa, a estratégia de diversificação de portfólio reflete-se em outros mercados, inclusive no russo, onde a Changan confirmou a expansão de sua gama de modelos até o final de 2026. A tendência é a introdução de reestilizações de modelos atuais e a chegada de novas linhas de veículos híbridos, replicando a aposta em eficiência energética apresentada em Paris.