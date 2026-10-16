A TechArt volta ao passado: uma reinterpretação incrível do icônico 911

A TechArt, casa que dedicou quatro décadas ao aprimoramento de modelos contemporâneos da Porsche, desloca seu eixo técnico para o passado com o GTclassic. O projeto marca a estreia da oficina no segmento de restomods, utilizando como base o chassi do 911 geração 964 (1989-1994). A série limita-se a 11 unidades, cada qual configurada sob demanda.

Photo: commons.wikimedia.org by Stahlkocher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Porsche 911 SC 1980

Linha e Volume

A estética do GTclassic recupera a silhueta da série F, caracterizada pelo prolongamento do capô. A frente foi alongada, as caixas de roda expandidas e a ventilação dianteira equipada com telas metálicas. Embora a iluminação tenha sido substituída por LEDs, a proporção original do volume permanece. Um detalhe cromático em tom champanhe percorre o carro, partindo dos faróis até o aerofólio traseiro do tipo "cauda de pato".

As rodas Retrosport de 18 polegadas foram projetadas especificamente para este modelo. Trata-se de rodas bipartidas com acabamento duplo, que reinterpretam o desenho de cinco raios das clássicas Fuchs, mantendo a relação visual da época.

Mecânica e Uso

Diferente de projetos focados exclusivamente em redução de peso para pista, a TechArt priorizou a dirigibilidade cotidiana. O GTclassic preserva o sistema ABS e a assistência hidráulica da direção originais de fábrica. O conjunto motor é composto por um boxer de seis cilindros e 3,8 litros, refrigerado a ar, com entrega de 374 cv, acoplado a uma transmissão manual de cinco marchas com tração traseira.

O sistema de suspensão utiliza amortecedores reforçados com reservatórios externos, transferindo a estabilidade de especificações de corrida para o asfalto urbano sem anular o conforto.

Habitáculo

O interior funde a plástica dos anos 70 e 80 com conveniências atuais. Os assentos utilizam tecido xadrez com detalhes em couro vermelho, enquanto o painel segue o acabamento em tom champanhe do exterior, integrando um relógio analógico Hanhart.

A atualização tecnológica ocorre via sistema multimídia com navegação, Bluetooth e Apple CarPlay, posicionando o veículo como um item de coleção apto ao uso regular. Embora a TechArt não tenha divulgado a tabela de preços, estimativas de mercado situam o GTclassic na faixa de um milhão de dólares, equiparando-o a projetos da Gunther Werks e Singer.