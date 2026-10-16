Porsche S1 marca retorno aos hipercarros com motor boxer de 8 cilindros e estratégia de alta margem

A Porsche planeja retornar ao segmento de hipercarros com o modelo S1, equipado com um motor boxer de oito cilindros. O preço estimado é de 500 mil euros, valor que dobra o custo do 911 GT3 RS. O projeto encerra um hiato de dez anos desde a interrupção da produção do 918 Spyder, ocorrida em 2015.

Photo: commons.wikimedia.org by 多多123, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2018 Porsche 718 Cayman

Engenharia e Performance

O S1 foge da tendência de eletrificação total ao apostar em um motor a combustão flat-eight. A base técnica provém de protótipos secretos desenvolvidos sobre o chassi do Cayman. O motor de 5 litros com biturbo entrega 750 cv e 1.000 Nm de torque, atingindo 9.000 rpm. Ao contrário das variantes do 911, o S1 terá arquitetura própria e independente.

Estratégia de Margem

A aposta em um veículo de altíssimo valor reflete a nova diretriz comercial da marca. O CEO Michael Luiters definiu a meta de elevar a lucratividade reduzindo o volume de saída. O objetivo é aumentar a margem de lucro por unidade vendida, evitando a expansão da capacidade produtiva para manter a rentabilidade.

A apresentação do S1 aos investidores está marcada para 7 de outubro, durante o Capital Markets Day. Na ocasião, a Porsche deve detalhar a eletrificação do 718, o lançamento de um novo SUV acima do Cayenne e a atualização do Macan a combustão.