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Inspeção visual pré-viagem: identifique falhas antes de sair

Carros

Um exame visual rápido elimina a incerteza sobre a condição do veículo antes mesmo de ligar o motor. A detecção precoce de um sintoma evita que uma falha simples se transforme em uma quebra catastrófica no caminho.

Проверка двигателя листом бумаги
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Проверка двигателя листом бумаги

Rodas e Pneus

A aferição da pressão deve ocorrer com os pneus frios, seguindo a marcação na coluna da porta ou na tampa do combustível. Verifique as laterais em busca de bolhas ou cortes e o sulco do pneu para identificar pregos ou desgastes irregulares.

Se o volante vibrar ou o carro puxar para um dos lados, o problema não está necessariamente no pneu, mas pode indicar desalinhamento ou folgas na suspensão.

Fluidos e Estanqueidade

O carro deve estar em superfície plana e com o motor frio para que a leitura do nível seja real.

  • Óleo do motor: O nível deve flutuar entre as marcas de mínimo e máximo. Quedas bruscas, fumaça no escapamento ou cheiro de queimado indicam consumo excessivo ou vazamento.
  • Líquido de arrefecimento: Verifique o nível pelo reservatório transparente. Nunca abra a tampa com o motor quente; a pressão do sistema pode causar queimaduras graves.
  • Fluido de freio: O nível baixo é um sintoma. Pode indicar desde o desgaste natural das pastilhas até uma falha de vedação. Se o pedal estiver "esponjoso" ou o nível estiver abaixo do mínimo, o veículo não deve circular.

Visibilidade e Iluminação

Teste faróis (alto e baixo), setas, luzes de posição e ré. Para as luzes de freio, utilize o reflexo de uma parede ou vitrine. Verifique se as palhetas do limpador removem a água sem deixar rastros; operar o veículo com o limpador do motorista inoperante sob chuva é um risco crítico.

Análise de Solo

Antes de dar a partida, observe o chão. Gotas de água transparente são apenas condensação do ar-condicionado. Manchas oleosas, fluidos coloridos (geralmente rosa ou verde) ou cheiro de combustível apontam para rompimentos em mangueiras ou juntas.

Limites da Intervenção

O checklist visual identifica o sintoma, mas não define o diagnóstico. Evite abrir sistemas de freio, manipular o circuito de ar-condicionado ou apagar códigos de erro do scanner sem antes entender a causa da falha.

Ruídos metálicos, vibrações anormais ou alertas no painel exigem a intervenção de um técnico para evitar que a troca de uma peça seja feita por tentativa e erro.

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Author`s name Petr Ermilin
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