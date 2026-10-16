Inspeção visual pré-viagem: identifique falhas antes de sair

Um exame visual rápido elimina a incerteza sobre a condição do veículo antes mesmo de ligar o motor. A detecção precoce de um sintoma evita que uma falha simples se transforme em uma quebra catastrófica no caminho.
A aferição da pressão deve ocorrer com os pneus frios, seguindo a marcação na coluna da porta ou na tampa do combustível. Verifique as laterais em busca de bolhas ou cortes e o sulco do pneu para identificar pregos ou desgastes irregulares.
Se o volante vibrar ou o carro puxar para um dos lados, o problema não está necessariamente no pneu, mas pode indicar desalinhamento ou folgas na suspensão.
O carro deve estar em superfície plana e com o motor frio para que a leitura do nível seja real.
Teste faróis (alto e baixo), setas, luzes de posição e ré. Para as luzes de freio, utilize o reflexo de uma parede ou vitrine. Verifique se as palhetas do limpador removem a água sem deixar rastros; operar o veículo com o limpador do motorista inoperante sob chuva é um risco crítico.
Antes de dar a partida, observe o chão. Gotas de água transparente são apenas condensação do ar-condicionado. Manchas oleosas, fluidos coloridos (geralmente rosa ou verde) ou cheiro de combustível apontam para rompimentos em mangueiras ou juntas.
O checklist visual identifica o sintoma, mas não define o diagnóstico. Evite abrir sistemas de freio, manipular o circuito de ar-condicionado ou apagar códigos de erro do scanner sem antes entender a causa da falha.
Ruídos metálicos, vibrações anormais ou alertas no painel exigem a intervenção de um técnico para evitar que a troca de uma peça seja feita por tentativa e erro.
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