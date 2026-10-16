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Novo rating da NHTSA: o que realmente significa para a segurança do pedestre

Carros

A National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) mudou a régua do rating de cinco estrelas. A partir do ano-modelo 2027, a nota não medirá apenas a sobrevivência de quem está dentro do carro, mas o impacto real sobre o pedestre. O foco agora recai sobre o potencial de lesões na cabeça e nas pernas em colisões frontais.

Мужчина за рулем автомобиля Audi
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Мужчина за рулем автомобиля Audi

A métrica e o domínio japonês

O cálculo soma pontos em três zonas: cabeça, parte superior e inferior das pernas. O teto é de 36 pontos, mas a aprovação exige 60% desse total, ou seja, no mínimo 21,6 pontos.

No primeiro levantamento, 102 versões de 10 fabricantes atingiram a meta. O resultado revela a hegemonia das marcas japonesas: Toyota e Lexus somam mais de 40% da lista, com 26 e 17 modelos aprovados, respectivamente. Completam o grupo Subaru (16), Nissan (11), Honda (8) e Mazda (8).

O risco da versão: modelo não é a mesma coisa que acabamento

A base de dados da NHTSA esconde um trade-off perigoso para o comprador: o agência lista o modelo como aprovado se apenas uma de suas versões passar no teste. Na prática, a segurança varia conforme o pacote de acabamento.

No Kia Telluride, a maioria das versões passa, mas as configurações X-Pro SX e X-Pro SX Prestige foram reprovadas. O mesmo ocorre no Hyundai Santa Cruz (versão XRT) e no Tucson Hybrid (XRT Pro). A Ford apresenta a situação mais restrita: apenas o Explorer na versão Active foi aprovado, enquanto as variantes ST-Line, Platinum, ST e Tremor seguem sem dados ou sem a nota necessária.

Lacunas de dados

Audi e Volkswagen não aparecem na lista de aprovados. Isso não confirma a reprovação, já que modelos como A6, Q3, Q4 E-Tron e Q5 constam com status de "dados indisponíveis". O número total de 102 veículos mascara que boa parte do mercado ainda não foi testada ou possui falhas críticas em versões específicas de uma mesma linha.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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