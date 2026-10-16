Nissan Rogue 2027: a transição para o design funcional

A Nissan recalibrou a escolha de materiais para seus interiores e exteriores, movendo-se para longe da estética de ostentação em direção à funcionalidade prática. O Rogue 2027, em versão híbrida, serve como o ponto de partida para essa transição na linha de montagem.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Nissan Rogue на дороге

O fim do plástico piano black

A marca decidiu eliminar o uso do plástico preto brilhante e do cromo tradicional. Ponz Pandikutira, vice-presidente de planejamento da Nissan North America, fundamenta a decisão no feedback direto dos usuários. Embora o acabamento brilhante projete uma imagem de luxo no showroom, o uso real revela a fragilidade do material: a superfície retém impressões digitais e acumula riscos rapidamente, degradando a aparência do cockpit.

Sóbrio e técnico

No exterior, o Rogue abandona as grades e molduras cromadas volumosas. A saturação do cromo plástico, segundo Pandikutira, comprometeu a sobriedade dos veículos. A resposta da engenharia de design agora foca no cromo escuro e na pintura pontual de detalhes.

Para aprimorar essa precisão visual, a Nissan planeja integrar ao processo fabril a aplicação de películas (wrap style). A técnica substitui as peças metálicas proeminentes por acentos visuais mais finos, transferindo o eixo do design da agressividade para a concisão.