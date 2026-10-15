Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico no Porto destaca 18 novidades e impacto de quotas chinesas
AIE prevê que escassez de combustíveis não normalize antes do segundo semestre de 2026
Urso pardo em Yaylyu: a escassez na taiga transforma vilarejo em campo de conflitos e canibalismo
Calças com botas em 2026: como a geometria do salto define a silhueta
Consórcio chinês em risco: Recurso do Ministério dos Transportes visa reverter paralisação
Cardigã estrutural: a troca do jeans pela saia e o equilíbrio de texturas no outono
Farinha de trigo pré-cozida na gordura evita grumos e estabiliza o molho de frango com creme azedo
Elefantes e camundongos: a verdade por trás do mito do medo
Bolívia busca US$ 17,61 milhões para industrializar produtos florestais na Amazônia

Pollen de Lisboa valida modelo de substituição de baterias com reconhecimento internacional

Carros

A startup lisboeta Pollen entrou na lista das melhores invenções de 2026 da revista TIME, um reconhecimento que valida a sua aposta num modelo de mobilidade elétrica focado na eliminação do tempo de espera.

Honda VTX 1800 C 2007 - center
Photo: commons.wikimedia.org by W.carter, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Honda VTX 1800 C 2007 - center

O núcleo da inovação da Pollen não reside apenas na bateria em si, mas na transição do modelo de carregamento para o de substituição. Através de um sistema de baterias universais, compatíveis com diversos modelos e marcas de veículos de duas rodas, a empresa permite que o condutor troque a unidade descarregada por uma carregada em poucos segundos, eliminando a dependência de postos de carga convencionais.

Esta universalidade é o ponto crítico da estratégia: ao criar um padrão comum, a Pollen viabiliza a existência de uma rede de estações partilhada por toda a cidade, evitando a fragmentação de infraestruturas por marca.

Os números iniciais confirmam a tração do modelo. Desde que iniciou a sua atividade em março, a startup já efetuou mais de 25 mil trocas de baterias. Para sustentar este crescimento e a expansão da rede, a Pollen captou 3,2 milhões de euros numa ronda de investimento liderada pelos fundos Pale Blue Dot e Mustard Seed Maze.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço
Carros
Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço
Trench Coat: Como utilizar a peça para alterar a silhueta no outono 2026
Mulher
Trench Coat: Como utilizar a peça para alterar a silhueta no outono 2026
Chery Tiggo 4 2021: 162 mil km sem retífica graças à disciplina de manutenção
Carros
Chery Tiggo 4 2021: 162 mil km sem retífica graças à disciplina de manutenção
Mais populares
Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço

A aparência de força esconde sinais que surgem só depois de muitos quilómetros, e vários detalhes mudam totalmente a leitura sobre a compra.

Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço
Orcas no Estreito de Gibraltar atacam embarcações e danificam sistemas de governo
Orcas no Estreito de Gibraltar atacam embarcações e danificam sistemas de governo
Chery Tiggo 4 2021: 162 mil km sem retífica graças à disciplina de manutenção
Adeus lama no quintal: a técnica que transformou o trânsito interno em seu jardim de forma definitiva
Pressão contra o fluxo de grãos russos: os segredos contratuais que impediram a decisão definitiva Pravda.Ru Jornal
Garrafas PET com areia: lastro portátil para segurar agrofibras sem danificar o solo
Repolho em 24 horas: o papel crítico do vinagre adicionado apenas após a fervura
Argélia propõe taxa sobre extração de areia do Saara
Argélia propõe taxa sobre extração de areia do Saara
últimos materiais
Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico no Porto destaca 18 novidades e impacto de quotas chinesas
AIE prevê que escassez de combustíveis não normalize antes do segundo semestre de 2026
Pollen de Lisboa valida modelo de substituição de baterias com reconhecimento internacional
Urso pardo em Yaylyu: a escassez na taiga transforma vilarejo em campo de conflitos e canibalismo
Calças com botas em 2026: como a geometria do salto define a silhueta
Consórcio chinês em risco: Recurso do Ministério dos Transportes visa reverter paralisação
Cardigã estrutural: a troca do jeans pela saia e o equilíbrio de texturas no outono
Farinha de trigo pré-cozida na gordura evita grumos e estabiliza o molho de frango com creme azedo
Elefantes e camundongos: a verdade por trás do mito do medo
Bolívia busca US$ 17,61 milhões para industrializar produtos florestais na Amazônia
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.