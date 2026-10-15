Pollen de Lisboa valida modelo de substituição de baterias com reconhecimento internacional

A startup lisboeta Pollen entrou na lista das melhores invenções de 2026 da revista TIME, um reconhecimento que valida a sua aposta num modelo de mobilidade elétrica focado na eliminação do tempo de espera.

Photo: commons.wikimedia.org by W.carter, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Honda VTX 1800 C 2007 - center

O núcleo da inovação da Pollen não reside apenas na bateria em si, mas na transição do modelo de carregamento para o de substituição. Através de um sistema de baterias universais, compatíveis com diversos modelos e marcas de veículos de duas rodas, a empresa permite que o condutor troque a unidade descarregada por uma carregada em poucos segundos, eliminando a dependência de postos de carga convencionais.

Esta universalidade é o ponto crítico da estratégia: ao criar um padrão comum, a Pollen viabiliza a existência de uma rede de estações partilhada por toda a cidade, evitando a fragmentação de infraestruturas por marca.

Os números iniciais confirmam a tração do modelo. Desde que iniciou a sua atividade em março, a startup já efetuou mais de 25 mil trocas de baterias. Para sustentar este crescimento e a expansão da rede, a Pollen captou 3,2 milhões de euros numa ronda de investimento liderada pelos fundos Pale Blue Dot e Mustard Seed Maze.