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V8 retorna ao comando: sedã topo de linha muda o jogo de luxo e potência

Carros

A chegada do BMW M760 xDrive 2027 preenche a lacuna deixada na linha de sedãs da Série 7, devolvendo ao topo da gama o motor V8. Mais do que um simples incremento de potência, a versão M Performance redefine a dinâmica do флагман, exigindo que o comprador avalie se a performance extra compensa a complexidade técnica e os custos de manutenção inerentes a um conjunto mais agressivo.

BMW 7 SERIES
Photo: Own work by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW 7 SERIES

O coração do veículo é um motor V8 biturbo de 4,4 litros, capaz de entregar 570 cv. Esse número representa um ganho de 34 cv em relação ao antigo 760i (536 cv), que não carregava o selo M Performance. A diferença, porém, não está apenas nos cavalos: a tração integral xDrive é de série e o chassi foi aprimorado em comparação aos modelos 740 de seis cilindros. Na prática, isso significa que o cliente adquire uma plataforma fisicamente alterada para suportar um uso mais intenso, o que geralmente se traduz em revisões mais rigorosas e componentes de desgaste mais caros.

Posicionamento de mercado e custos

A estratégia da BMW com o M760 xDrive sinaliza um retorno ao motor a combustão como pilar de prestígio, especialmente no mercado dos Estados Unidos. Até então, a linha M Performance na Série 7 era representada apenas pelo elétrico i7 M70. Agora, a marca aposta no V8 para ancorar seu portfólio de luxo, sugerindo que essa configuração pode se expandir para outros modelos grandes, como o X5.

Para quem planeja a compra, a troca da simplicidade do elétrico pela complexidade do V8 implica em um compromisso maior com a manutenção mecânica. Embora o preço oficial ainda não tenha sido divulgado, analistas preveem que as vendas comecem no primeiro semestre do próximo ano, com valores partindo de 126 mil dólares. Dado que o antigo 760i já orbitava o topo da tabela de preços, a nova versão M Performance deve consolidar-se como um dos sedãs mais caros da marca.

A decisão final recai sobre a disposição do proprietário em pagar o prêmio pelo status e pelo ronco do motor V8, buscando o máximo de potência sem migrar para a proposta mais extrema de um M5 Competition, aceitando que o custo de propriedade acompanhará a exclusividade do conjunto motor-chassi.

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Author`s name Petr Ermilin
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