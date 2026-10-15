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Transmissão Toyota surpreende: K120 atinge 300 mil km sem falhas

Carros

Durante décadas, os proprietários de Toyota RAV4 e Camry estiveram habituados a discutir as transmissões continuamente variáveis ​​(CVT) como componentes com reputação duvidosa. No entanto, a experiência com as transmissões das séries K120 e K111 sugere o contrário: quando mantidas adequadamente, estas unidades ultrapassam com segurança os 200.000 a 300.000 quilómetros. Para compreender porque é que os engenheiros japoneses alcançaram tal longevidade, é importante considerar não só as alegações de marketing, mas também as soluções mecânicas específicas, bem como os fatores que podem reduzir esta vida útil para metade.

Кроссовер Toyota RAV4
Photo: commons.wikimedia.org by Kickaffe (Mario von Berg), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кроссовер Toyota RAV4

CVT de Mudança Direta: Um Híbrido de CVT e Transmissões Manuais

A transição para as transmissões da série K120 (CVT de Mudança Direta) foi a resposta da Toyota à principal fraqueza das CVT tradicionais. A aceleração repentina no arranque criava um enorme stress na correia, que deslizava nos cones e provocava ranhuras, levando a um desgaste rápido.

Os engenheiros resolveram este problema incorporando uma primeira velocidade mecânica no projeto da transmissão. Ora, a aceleração ocorre em duas etapas:

Ao arrancar e conduzir a baixas velocidades, a potência é transmitida através de engrenagens convencionais, simulando o funcionamento de uma transmissão manual.

Após aceleração suficiente, a eletrónica transfere a potência suavemente para a CVT.

Este design protege a correia nos momentos mais críticos. O condutor pode arrancar com confiança num semáforo ou conduzir em terrenos ligeiramente acidentados sem correr o risco de uma falha imediata da transmissão. Esta solução permite que a K120 mantenha uma vida útil até 300.000 quilómetros com uma operação cuidadosa.

Pontos Fracos e Vida Útil dos Modelos Populares

Apesar das melhorias tecnológicas, cada versão tem os seus próprios limites de resistência e vulnerabilidades específicas.

Série K120 (Camry, RAV4): tem uma vida útil até 300.000 km. A reduzida gama de funcionamento da correia diminui a deflexão da correia, o que retarda o desgaste dos componentes metálicos.

Série K111 (RAV4): representa um projeto Aisin mais tradicional. A vida útil aqui é mais modesta — aproximadamente 200.000 a 250.000 km. Sob cargas pesadas, os rolamentos de suporte do eixo são os primeiros a falhar, levando à falta de óleo e à rápida destruição de toda a unidade.

O que reduz a vida útil de uma transmissão CVT?

Para o proprietário, o principal desafio não é o projeto em si, mas sim o correto cronograma de manutenção. As tabelas oficiais de manutenção da Toyota geralmente listam as mudanças de óleo da CVT como opcionais ou recomendadas apenas em condições extremas. No entanto, para a longa vida útil da unidade, esta questão é crucial.

Existem três inimigos principais de uma transmissão que podem anular as suas vantagens tecnológicas:

Sobreaquecimento: Estas transmissões geralmente não possuem um radiador remoto separado, e o arrefecimento é assegurado pelo radiador principal do motor. Se este estiver obstruído com sujidade ou cotão, o fluido da transmissão perde rapidamente as suas propriedades.

Manutenção pouco frequente: Os especialistas recomendam vivamente a mudança do fluido da transmissão a cada 60.000 quilómetros em ciclo combinado. Se o veículo for conduzido principalmente em trânsito urbano, o intervalo de manutenção é reduzido para 30.000 a 40.000 quilómetros.
Filtros sujos: As mudanças de óleo devem incluir a limpeza obrigatória do cárter e a substituição dos elementos filtrantes. Caso contrário, as partículas de desgaste, como o pó metálico, atuarão como abrasivos, desgastando a superfície espelhada dos cones.

A presença de uma engrenagem de arranque nos modelos mais recentes não torna a transmissão CVT invulnerável. Acelerações bruscas constantes e a negligência na limpeza do sistema de refrigeração podem reduzir a vida útil da unidade para metade, em comparação com o potencial declarado pelo fabricante.

Veredicto do comprador

As transmissões Toyota, especialmente a série Direct Shift, são consideradas hoje entre as mais fiáveis ​​da sua classe, superando muitos concorrentes em durabilidade. No entanto, a sua complexidade tecnológica tem uma desvantagem: os elevados custos potenciais de reparação.

Ao comprar um carro usado, o fator principal não deve ser a marca do fabricante, mas o histórico de manutenção real. É importante verificar se o anterior proprietário mudava o óleo regularmente e se utilizava o crossover urbano como carro de corrida. Estes detalhes determinam se o carro terá uma vida útil longa ou se necessitará de reparações imediatas e dispendiosas.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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