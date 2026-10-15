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Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico no Porto destaca 18 novidades e impacto de quotas chinesas

Carros

A Alfândega do Porto acolhe, entre 16 e 18 de outubro, a 10ª edição do Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico (SAHE), um evento que este ano deixa de ser apenas uma montra tecnológica para se tornar um termómetro de mudanças económicas reais. Com a apresentação de 18 novidades, o salão coloca em evidência modelos como o Audi A2 e-Tron, o BMW i3, o Cupra Raval Extreme VZ, o Jeep Avenger, as apostas chinesas Leapmotor (Bo5 e Bo3X) e as propostas da Volkswagen, ID. Cross e ID. Polo GTI, além da presença de marcas como Changan, Dongfeng, DS, KGM, Kia, Mercedes, Skoda e Volvo.

Интерьер салона электромобилей Tesla с клиентами
Photo: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Интерьер салона электромобилей Tesla с клиентами

O interesse do consumidor por veículos eletrificados deixou de ser movido apenas por consciência ambiental; há agora um cálculo financeiro pragmático. A subida sustentada do custo dos combustíveis fósseis alterou a equação de custo-benefício, transformando a eletrificação numa estratégia de redução de despesas correntes para as famílias e empresas portuguesas.

Contudo, o contexto geopolítico introduz uma variável crítica: o acordo entre a União Europeia e a China para limitar as exportações de veículos híbridos e híbridos Plug-in chineses para o mercado europeu. A previsão é que este fluxo de exportações seja reduzido para metade, enquanto as negociações sobre os veículos 100% elétricos permanecem abertas.

Esta limitação na oferta não é um mero detalhe burocrático, mas um fator que impactará diretamente a disponibilidade de modelos e a formação de preços no mercado. Como sublinha José Oliveira, diretor do Salão, o mercado automóvel europeu atravessa uma mutação rápida e a redefinição do equilíbrio comercial com a China terá repercussões imediatas naquilo que o consumidor encontrará nos stands e no valor final a pagar por cada veículo.

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Author`s name Petr Ermilin
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