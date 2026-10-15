Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Novo BMW M350 chega com motor de 3,0 litros e 437 cv

Carros

A BMW está reorganizando a hierarquia da Série 3. O M340i sai de cena para dar lugar ao M350, uma mudança que vai além de um novo nome: o modelo agora migra da categoria de "sedã rápido" para a zona de influência direta da divisão M. Na prática, ele se torna a única opção da linha (excluindo a radical M3) a manter o motor seis cilindros em linha de 3,0 litros com turbo.

BMW Logo
Photo: commons.wikimedia.org by Johannes Maximilian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW Logo

O ganho de performance é tangível. A potência subiu para 437 cv e o torque chegou a 584 Nm — um acréscimo de 50 cv e 40 Nm sobre o antecessor. O resultado é um sprint de 0 a 100 km/h em 4,1 segundos, com velocidade máxima limitada a 250 km/h. Embora a transmissão automática de oito marchas e a tração integral permaneçam as mesmas, a dinâmica agora encosta nos números da M3.

A novidade técnica mais interessante é a chegada do modo drift. Antes restrito às versões M puras, o sistema agora permite que a eletrônica direcione todo o torque para o eixo traseiro, facilitando a perda de tração controlada. Um detalhe: o carro não sai de fábrica com isso; a função será liberada via atualização de software no próximo ano.

No chassi, a BMW aposta em opções distintas conforme o perfil do motorista. A configuração padrão usa molas e amortecedores convencionais. Para quem busca mais precisão, há dois tipos de amortecedores adaptativos: um focado em conforto e outro, com índice M, ajustado para pista e condução agressiva. A estabilidade é garantida por pneus de larguras diferentes (245 mm na frente e 275 mm atrás), configuração típica de carros com alma de tração traseira e alta potência.

O futuro dos motores a diesel é incerto. A remoção do índice "i" do nome (que diferenciava as versões a gasolina das diesel "d") sugere que a BMW pode abandonar o potente M340d para atender às normas Euro 7. Já as outras versões da Série 3 manterão os motores de quatro cilindros B48 e B47, agora atualizados.

A migração de recursos de pista para versões "civis" reduz a distância entre um carro para o dia a dia e uma ferramenta de track day. O M350 se posiciona como a escolha lógica para quem quer o fôlego extra para dirigir forte, mas não precisa da radicalidade extrema da M3.

As vendas das versões a gasolina começam no final deste ano, com as primeiras entregas em algumas regiões previstas para o início de 2027.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Chery Tiggo 4 2021: 162 mil km sem retífica graças à disciplina de manutenção
Carros
Chery Tiggo 4 2021: 162 mil km sem retífica graças à disciplina de manutenção
Trench Coat: Como utilizar a peça para alterar a silhueta no outono 2026
Mulher
Trench Coat: Como utilizar a peça para alterar a silhueta no outono 2026
Violeta no vaso: regue só quando os 2 cm de solo estiverem secos para salvar as raízes
Jardinagem
Violeta no vaso: regue só quando os 2 cm de solo estiverem secos para salvar as raízes
Mais populares
Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço

A aparência de força esconde sinais que surgem só depois de muitos quilómetros, e vários detalhes mudam totalmente a leitura sobre a compra.

Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço
Chery Tiggo 4 2021: 162 mil km sem retífica graças à disciplina de manutenção
Chery Tiggo 4 2021: 162 mil km sem retífica graças à disciplina de manutenção
Garrafas PET com areia: lastro portátil para segurar agrofibras sem danificar o solo
Repolho em 24 horas: o papel crítico do vinagre adicionado apenas após a fervura
Pressão contra o fluxo de grãos russos: os segredos contratuais que impediram a decisão definitiva Pravda.Ru Jornal
Argélia propõe taxa sobre extração de areia do Saara
Adeus lama no quintal: a técnica que transformou o trânsito interno em seu jardim de forma definitiva
Colapsos em montanhas submarinas no Pacífico revelam mudança de gatilhos geológicos
Colapsos em montanhas submarinas no Pacífico revelam mudança de gatilhos geológicos
últimos materiais
Processos contra bets no TJRJ crescem 1.087% em dois anos
Como realizar a limpeza correta de vegetais para armazenamento prolongado
Novo BMW M350 chega com motor de 3,0 litros e 437 cv
Caldo de camarão: técnica de montagem para manter a textura macia
Escolas sob cerco em Moçambique: novas diretrizes forçam uma mudança radical na segurança pública
Mais de 96% da área agropecuária da Amazônia concentra-se a até 5 km de estradas
Mistérios da evolução bizarra: as serpentes que desafiam regras biológicas com sua anatomia dupla
Platycodon grandiflorus: a solução definitiva para canteiros que exigem baixa manutenção
Trench Coat: Como utilizar a peça para alterar a silhueta no outono 2026
Orcas no Estreito de Gibraltar atacam embarcações e danificam sistemas de governo
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.