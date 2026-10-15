Novo BMW M350 chega com motor de 3,0 litros e 437 cv

A BMW está reorganizando a hierarquia da Série 3. O M340i sai de cena para dar lugar ao M350, uma mudança que vai além de um novo nome: o modelo agora migra da categoria de "sedã rápido" para a zona de influência direta da divisão M. Na prática, ele se torna a única opção da linha (excluindo a radical M3) a manter o motor seis cilindros em linha de 3,0 litros com turbo.

Photo: commons.wikimedia.org by Johannes Maximilian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BMW Logo

O ganho de performance é tangível. A potência subiu para 437 cv e o torque chegou a 584 Nm — um acréscimo de 50 cv e 40 Nm sobre o antecessor. O resultado é um sprint de 0 a 100 km/h em 4,1 segundos, com velocidade máxima limitada a 250 km/h. Embora a transmissão automática de oito marchas e a tração integral permaneçam as mesmas, a dinâmica agora encosta nos números da M3.

A novidade técnica mais interessante é a chegada do modo drift. Antes restrito às versões M puras, o sistema agora permite que a eletrônica direcione todo o torque para o eixo traseiro, facilitando a perda de tração controlada. Um detalhe: o carro não sai de fábrica com isso; a função será liberada via atualização de software no próximo ano.

No chassi, a BMW aposta em opções distintas conforme o perfil do motorista. A configuração padrão usa molas e amortecedores convencionais. Para quem busca mais precisão, há dois tipos de amortecedores adaptativos: um focado em conforto e outro, com índice M, ajustado para pista e condução agressiva. A estabilidade é garantida por pneus de larguras diferentes (245 mm na frente e 275 mm atrás), configuração típica de carros com alma de tração traseira e alta potência.

O futuro dos motores a diesel é incerto. A remoção do índice "i" do nome (que diferenciava as versões a gasolina das diesel "d") sugere que a BMW pode abandonar o potente M340d para atender às normas Euro 7. Já as outras versões da Série 3 manterão os motores de quatro cilindros B48 e B47, agora atualizados.

A migração de recursos de pista para versões "civis" reduz a distância entre um carro para o dia a dia e uma ferramenta de track day. O M350 se posiciona como a escolha lógica para quem quer o fôlego extra para dirigir forte, mas não precisa da radicalidade extrema da M3.

As vendas das versões a gasolina começam no final deste ano, com as primeiras entregas em algumas regiões previstas para o início de 2027.