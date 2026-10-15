Novo crossover elétrico Leapmotor B03X prioriza volume de carga sobre autonomia

A Stellantis lançou no mercado europeu o Leapmotor B03X, um crossover elétrico compacto focado no público familiar que busca custo-benefício. O modelo chega da China, onde é vendido como A10, mas a mudança de nome para a Europa serve para evitar a confusão entre o segmento B e o A, mais limitado.

Photo: commons.wikimedia.org by Ottaviani Serge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ завод Stellantis

A estratégia do carro é clara: sacrificar a autonomia para reduzir o preço e ganhar espaço interno. Por 24.900 euros, a versão de entrada oferece uma bateria de 39,8 kWh e motor de 176 cv, entregando 292 km de alcance. Já a versão topo de linha sobe a potência para 197 cv e a bateria para 53 kWh, elevando a autonomia para 382 km. São números insuficientes para viagens longas, mas adequados para o uso urbano e trajetos curtos.

Onde o B03X realmente se destaca é na ergonomia. Mesmo com 4,27 metros de comprimento, o aproveitamento do volume é alto: o porta-malas comporta 510 litros, somados a um compartimento frontal de 105 litros. No interior, a extensão útil do habitáculo é de 2,53 metros, complementada por 33 nichos de armazenamento.

Um detalhe prático para o dia a dia é o rebatimento dos bancos traseiros via botão, que transforma o crossover em um pequeno furgão para cargas volumosas sem a necessidade de manipular travas manuais.

No painel, a configuração segue o padrão chinês atual: uma tela central de 14,6 polegadas e um painel de instrumentos digital de 8,8 polegadas. O pacote de segurança inclui 21 funções de assistência, como o assistente de tráfego para congestionamentos, que visa reduzir o cansaço do motorista em engarrafamentos, sem conferir autonomia ao veículo.

O B03X chega para competir com o Kia EV2, Skoda Epiq e Volkswagen ID. Cross. A aposta da Stellantis é entregar mais espaço por um preço menor, aceitando que o cliente terá que carregar a bateria com mais frequência.

Como observa o especialista Anton Vorobev, esse tipo de modelo permite que o grupo entre no segmento de massa, onde a praticidade e o preço final pesam mais do que recordes de autonomia.