GMC Sierra 2027: a troca de motores V8 e a nova grade de série

A General Motors reformulou a estrutura de produtos e a mecânica da picape GMC Sierra para a linha 2027, com preço inicial de US$ 51.295. Embora o design exterior mantenha a linha conservadora, a atualização altera a oferta de motores e a distribuição de equipamentos internos.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use 24 GMC Sierra 2500HD SLE

Trem de força e motorização

A GM removeu os motores V8 de 5,3 e 6,2 litros do catálogo. No lugar, entram as opções aspiradas V8 de 5,7 e 6,6 litros, que entregam 355 cv e 420 cv, respectivamente. Para suportar a nova configuração, a engenharia redesenhou o sistema de arrefecimento, a gestão eletrônica e a injeção de combustível.

A entrada da gama segue com o motor turbo de 2,7 litros, agora ajustado para 350 cv. Também permanece a opção turbo-diesel de 3,0 litros. Todos os motores são acoplados a uma transmissão automática de 10 marchas.

Configurações e interface

A grade de versões foi simplificada com a exclusão de variantes intermediárias. A configuração de base agora integra a tela central de 16,3 polegadas e o painel de instrumentos digital de 12,2 polegadas. Itens de assistência, como controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática e sensores de estacionamento, deixam de ser opcionais de meio de linha para se tornarem série. O passageiro dianteiro passa a ter uma tela dedicada de 11,5 polegadas com tampa deslizante.

O nível seguinte de acabamento substitui os bancos convencionais por modelos concha, adiciona teto panorâmico e dois carregadores por indução. A tela central nesta versão torna-se retrátil, o que cria um espaço extra para armazenamento no console central.

Versões especializadas

A variante equipada com o V8 de 5,7 litros foca no uso off-road, utilizando amortecedores monotubo e pneus de 34 polegadas. Esta versão inclui head-up display, ventilação nos assentos e o sistema Super Cruise para condução automatizada em rodovias.

As versões de topo priorizam materiais de acabamento premium e sistema de som com 16 alto-falantes. A capacidade fora de estrada é ampliada via bloqueios eletrônicos de diferencial e a inclusão de um modo de condução específico para rali.