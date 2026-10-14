Dono de Mazda CX-5 troca por Toyota RAV4 2026 após 110 mil quilómetros. Resultado?

O proprietário de um Mazda CX-5, com 110 mil quilómetros percorridos, decidiu trocar o seu carro por um Toyota RAV4 crossover de sexta geração, do ano 2026. Os primeiros 3000 quilómetros ao volante do novo carro revelaram diferenças significativas na filosofia de condução: enquanto os fabricantes de automóveis se esforçam por simplificar a vida do condutor em busca de tecnologia, na prática, isso exige muitas vezes adaptação a novas interfaces e configurações de suspensão que nem sempre correspondem às expectativas.

Photo: mazdausa by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Mazda CX-5 2026

Conforto e Dirigibilidade

Um fator crucial que influenciou a decisão de compra foi a diferença na calibração do chassis. O Mazda CX-5 sempre foi valorizado pela sua condução precisa e direta, enquanto o novo RAV4 dá prioridade a uma condução mais suave. Em ambientes urbanos, o Toyota demonstra vantagem no conforto, absorvendo bem as irregularidades do piso e reduzindo a fadiga do condutor. No entanto, o preço desta tranquilidade foi a perda da agilidade e da capacidade de resposta a que o anterior proprietário estava habituado. Para o futuro comprador, esta escolha determina as prioridades: a resposta imediata do automóvel aos comandos em curva é importante, ou é preferível uma condução suave e silenciosa, sem solavancos repentinos?

Ergonomia Digital e Recursos de Media

A transição dos botões físicos para os controlos sensíveis ao toque no ecrã multimédia foi um dos aspetos mais desafiantes da adaptação. A capacidade de operar o sistema sem olhar para a estrada é praticamente impossível, exigindo uma maior concentração. Além disso, a versão importada do carro apresentava alguns problemas de software específicos. O proprietário foi obrigado a reprogramar o sistema multimédia, traduzindo a interface do chinês para o russo. Foi observado outro problema com o sistema de áudio: o rádio FM padrão pode ser substituído por serviços de internet. Em condições de fraca cobertura de rede, isto impede o condutor de ouvir estações de rádio, obrigando-o a depender de dispositivos de armazenamento local, como pen drives.

Preparação para Operação e Atualizações

Logo após a compra, o proprietário personalizou o carro com várias atualizações. Os trabalhos incluíram tratamento anticorrosivo, isolamento acústico dos guarda-lamas, instalação de película absorvente de calor nos vidros e substituição dos tapetes originais por modelos em EVA mais práticos. Foi dada especial atenção à preparação para o inverno: foi adquirido um conjunto completo de pneus de inverno com rodas e sensores de pressão. Esta medida evita filas nas lojas de pneus e reduz o desgaste dos pneus durante a rotação sazonal. Para um veículo com tração às quatro rodas (4WD), ter pneus de inverno de alta qualidade é fundamental, uma vez que o sistema eletrónico de estabilidade apenas ajuda a aproveitar o potencial dos pneus, mas não substitui a aderência no gelo ou na neve.

Custos e Resultados Preliminares

Embora 3.000 quilómetros representem apenas o período de rodagem, os pontos fortes e fracos do novo crossover já são evidentes. Entre as vantagens, o proprietário destacou o tejadilho panorâmico e a qualidade do sistema áudio de série, que soa mais rico do que no Mazda anterior. As desvantagens incluem a ergonomia do ecrã táctil e as peculiaridades do sistema multimédia. O consumo real de combustível em ciclo urbano é de aproximadamente 11 litros por cada 100 km, enquanto em autoestrada desce para 7,1 litros. Conclusões definitivas sobre a fiabilidade e eficiência do conjunto motor de dois litros e transmissão CVT em longas distâncias só serão possíveis após manutenções regulares e uma quilometragem significativa.