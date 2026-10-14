BMW, Mercedes e Audi lideram estatísticas de seguros de carros premium na Rússia

As estatísticas da companhia de seguros Ingosstrakh para o período de janeiro a setembro de 2026 revelam um panorama claro dos proprietários de automóveis de luxo na Rússia: as marcas alemãs lideram as zonas de risco para as apólices de seguro OSAGO e CASCO. Não se trata de marcas exclusivas, mas sim de marcas populares como a BMW, a Mercedes-Benz e a Audi, cujos modelos são os mais frequentemente envolvidos em sinistros.

A BMW ocupa com folga o primeiro lugar no ranking da OSAGO. Os sedans das séries 5 e 3, bem como os crossovers X5 e X3, são os mais frequentemente envolvidos em acidentes. A Mercedes-Benz ocupa o segundo lugar com as suas berlinas das classes E, C e S. A Audi (A6, A4, Q5 e Q3) completa o pódio, seguida pela Lexus (RX, NX) e pela Land Rover (Range Rover, Freelander).

Os padrões de acidentes da CASCO são semelhantes, mas a ênfase passa para veículos maiores e mais caros. A BMW volta a liderar o ranking, com os modelos X5, X3 e X6 em risco. A Mercedes-Benz (GLC, GLE, GLS) ocupa o segundo lugar, seguida pela Audi (Q5, Q7, Q3). Esta lista inclui ainda o Lexus RX, o Land Rover Range Rover Sport e o Porsche Cayenne.

O segmento de ultraluxo é estatisticamente insignificante, refletindo a disponibilidade limitada destes veículos. Nos últimos nove meses, foram registados apenas 15 incidentes envolvendo o Lamborghini Urus e 10 envolvendo o Rolls-Royce. Menos frequentemente reportados são o Lotus Eletre (5 incidentes), o Ferrari (2 F8 e 2 Roma) e um incidente cada um envolvendo o Aston Martin DBX e o McLaren GTS.

Os especialistas da Ingosstrakh lembram que possuir um carro de luxo exige uma abordagem diferente em relação à sua apólice de seguro. O custo das reparações e a necessidade de peças genuínas tornam cruciais as condições de reparação, como oficinas credenciadas e uma lista de riscos cobertos. Os termos e condições padrão, concebidos para veículos de mercado de massas, podem não ter em conta as nuances do segmento de luxo, e o desconhecimento destes detalhes pode resultar em graves prejuízos financeiros para o proprietário.