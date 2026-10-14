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Chery Tiggo 4 2021: 162 mil km sem retífica graças à disciplina de manutenção

Carros

Com que frequência um crossover Chery Tiggo 4 chinês de 2020 atinge os 162.000 quilómetros sem grandes reparações no motor e na transmissão? A experiência de um empresário sugere que, com os devidos cuidados, isso é possível. O fator chave não é a compra em si, mas a disciplina subsequente na manutenção e na proteção da carroçaria, que determina se o automóvel se tornará uma fonte de rendimento ou uma fonte constante de problemas.

Chery Tiggo 4 Pro
Photo: Own work by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Chery Tiggo 4 Pro

Base mecânica e vida útil

Debaixo do capot, encontramos um motor turbo de 1,5 litros que produz 147 cv. O seu design, com bloco de cilindros em ferro fundido e distribuição por corrente, é tradicionalmente considerado fiável. A presença de compensadores hidráulicos simplifica o funcionamento, eliminando a necessidade de ajuste manual da folga das válvulas. A transmissão automática de seis velocidades com embraiagens a seco é um ponto mais vulnerável. Ao contrário da versão Tiggo 4 Pro com embraiagens húmidas, esta unidade exige um manuseamento cuidadoso, especialmente em congestionamentos. No entanto, após 162.000 quilómetros, a transmissão não necessitou de reparação. O segredo para tamanha longevidade foi a mudança regular de óleo a cada 40.000 quilómetros e evitar cargas extremas.

Carroçaria, Interior e Controlo de Corrosão

Ao contrário da crença popular sobre a rápida corrosão, a carroçaria permanece em bom estado após três anos de utilização intensa. Isto é o resultado dos esforços dedicados do proprietário: imediatamente após a compra, foi aplicado um tratamento anticorrosivo completo, as soleiras das portas foram protegidas com película protetora e todas as lascas foram retocadas imediatamente. O único ponto fraco foi a porta traseira: a corrosão começou a desenvolver-se sob o friso cromado devido ao atrito com a pintura. Este problema foi resolvido ao abrigo da garantia, incluindo a repintura e a instalação de um revestimento macio. No interior, o foco principal foi o banco do condutor, que teve de ser reestofado devido a fissuras no apoio lateral, enquanto o painel de instrumentos digital e os botões se mantiveram funcionais.

Reparações e Substituições Baseadas na Quilometragem

Embora o conjunto motopropulsor e a transmissão tenham funcionado perfeitamente, a lista de reparações relacionadas ao longo de três anos foi significativa. Durante o primeiro ano, o período de garantia revelou uma série de defeitos: todos os sensores do ABS e da caixa de direção, a câmara de marcha-atrás e a bateria tiveram de ser substituídos, além de reparações na cablagem e a substituição de uma das luzes traseiras. Perto dos 160.000 quilómetros, o desgaste do chassis tornou-se evidente: os amortecedores traseiros, os rolamentos das rodas, os casquilhos e as barras estabilizadoras foram substituídos. Além disso, os componentes de conforto, como o motor do aquecedor e o tapete de aquecimento dos bancos, apresentaram defeito.

Este caso demonstra que os automóveis chineses modernos são capazes de atingir quilometragens elevadas sem grandes problemas nos componentes, mas a sua manutenção requer atenção ao detalhe. Ao comprar um carro usado, é fundamental verificar o histórico de manutenção da transmissão e a presença de proteção anticorrosiva adicional. Estes dois fatores determinam se o automóvel continuará a servir os seus clientes ou se se tornará uma fonte de prejuízo financeiro para o novo proprietário.

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Author`s name Petr Ermilin
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