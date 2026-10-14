Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço

A quarta geração da Mitsubishi L200, produzida de 2007 a 2015, é construída sobre um chassis de pick-up, dando primazia à resistência estrutural em detrimento do conforto interior. O chassis apresenta um eixo traseiro rígido com feixes de molas e um motor a diesel, proporcionando uma capacidade de carga de até 900 kg na versão Cabine Dupla e características fiáveis ​​para todo-o-terreno sem a necessidade de eletrónica complexa. No mercado de usados ​​da Rússia, o modelo era frequentemente montado na Tailândia, com tração às quatro rodas e transmissão manual, que predomina em dois terços das unidades oferecidas.

Photo: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобиль Mitsubishi L200

Motor e Sistema de Combustível

O motor é um turbodiesel 4D56 de 2,5 litros, que produz 136 ou 178 cv. O bloco de ferro fundido está concebido para uma vida útil superior a 500.000 quilómetros com manutenção adequada, mas o projeto apresenta algumas fragilidades. O cabeçote de alumínio é sensível ao sobreaquecimento, o que pode causar a queima da junta do cabeçote ou fissuras. São necessários ajustes regulares da folga a cada 30.000 quilómetros e monitorização do sistema de combustível: combustível de má qualidade entope rapidamente o sistema EGR, exigindo limpeza periódica.

Os sintomas de desgaste incluem fugas de óleo pelas juntas da tampa das válvulas, cárter, retentores e sensor de pressão do óleo. A correia do veio de equilíbrio é perigosa: se se partir, a correia dentada geralmente também falha. Uma fuga no retentor da cambota é uma causa comum. Muitos proprietários reduzem o risco removendo o filtro de partículas diesel (DPF), desativando o EGR e reprogramando o firmware do motor, mas estas intervenções alteram o padrão de carga do motor.

Transmissão e Tração às Quatro Rodas

A transmissão manual de 5 velocidades V5MB1 é durável, mas vulnerável ao desgaste do sincronizador da segunda velocidade e do anel de retenção da quinta velocidade no veio intermédio. Uma fuga no retentor do veio secundário é crítica: a fuga de óleo pode atingir o disco da embraiagem e prejudicar o seu funcionamento. As transmissões automáticas V4A51 e V5AWF são duráveis, com uma vida útil de 350.000 a 400.000 quilómetros. A embraiagem de bloqueio do conversor de binário é, normalmente, a primeira a apresentar falhas com elevada quilometragem.

O sistema de tração integral é proposto em duas variantes: Easy Select (ligação rígida do eixo dianteiro) e Super Select (tração integral permanente com bloqueio do diferencial central, permitindo uma condução 4x4 a qualquer velocidade). Ambas as variantes têm uma vida útil de pelo menos 200.000 quilómetros. Para o Super Select, o estado das mangueiras e válvulas de vácuo é fundamental, e os semieixos de ambos os sistemas requerem trocas regulares de massa lubrificante nas juntas universais.

Chassis e Operação

O principal fator que limita o período de revisão do chassis são as rótulas dos braços de controlo dianteiros, que precisam de ser substituídas a cada 50.000 a 80.000 quilómetros. A utilização intensiva fora de estrada acelera o desgaste dos rolamentos das rodas e dos componentes da direção. Como dois terços dos veículos deste modelo têm uma quilometragem superior a 200.000 quilómetros e um terço tem uma quilometragem superior a 300.000 quilómetros, o desgaste torna-se sistémico após 150.000 quilómetros, afetando a suspensão, o sistema elétrico e os componentes da transmissão.

As estruturas metálicas da L200 são vulneráveis ​​à corrosão. As zonas de risco incluem as soleiras, que apodrecem no interior, as longarinas do chassis, os guarda-lamas e os painéis inferiores das portas. Apesar da sua ergonomia simples e equipamento básico, o veículo mantém uma elevada aceitação no mercado graças à sua robustez e à simplicidade dos seus componentes, que raramente provocam falhas em cascata em todo o sistema.