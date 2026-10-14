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Honda atinge pontuação máxima em novo índice de segurança da FIA

Carros

Testes de colisão como os do Euro NCAP ou IIHS respondem a uma pergunta específica: como o metal se dobra e os airbags inflam durante um impacto. No entanto, a FIA — entidade que gere a Fórmula 1 — propôs uma métrica diferente. Em vez de analisar a resistência de um chassi, o índice de segurança da FIA mede a cultura sistêmica de uma montadora em relação à sobrevivência nas estradas.

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Photo: commons.wikimedia.org by 00crashtest1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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A Honda tornou-se a primeira fabricante a atingir a pontuação máxima de cinco estrelas na categoria "Produtos e Serviços" dessa nova escala. Para alcançar o resultado, a empresa submeteu seus processos internos a auditorias em 17 países, abrangendo mais de 90% de suas vendas globais de carros e motocicletas.

A diferença fundamental aqui é a mudança de objeto: a FIA não avalia um modelo isolado, mas a gestão da corporação. Para o consumidor e para a engenharia, isso indica que a segurança não é o resultado de um projeto pontual bem-sucedido, mas um padrão replicável em toda a linha de produção. O reconhecimento máximo confirma que a empresa integrou a análise de acidentes reais ao seu conselho global de segurança, transformando a proteção em um processo de negócio mensurável.

Os critérios da nova escala de cinco pontos tornaram-se mais rigorosos. A FIA agora monitora como a diretoria controla as metas de segurança e a transparência da empresa ao compartilhar dados sobre sinistros. O objetivo é separar a segurança real do discurso de marketing.

Essa abordagem desloca o foco da segurança passiva — a proteção no momento da batida — para a gestão ativa de riscos. Quando uma montadora rastreia acidentes graves em escala global, ela consegue identificar e corrigir falhas de ergonomia ou erros de eletrônica que testes laboratoriais padrão podem não detectar.

A pontuação faz parte da estratégia "Safety for Everyone" da Honda. A meta é reduzir pela metade as mortes em acidentes com seus veículos até 2030 (comparado a 2020) e zerar a letalidade até 2050. O cumprimento desse objetivo depende menos da quantidade de airbags e mais da integração de sistemas inteligentes de assistência ao condutor e da análise do comportamento dos carros no fluxo real de trânsito.

O índice da FIA divide-se em duas frentes distintas:

Categoria O que é avaliado Impacto
Supply Chain Rating Segurança da fábrica à logística Riscos no transporte e entrega
Products and Services Rating Segurança do produto final Risco real para motorista e passageiros

Ao obter a nota máxima na segunda categoria, a Honda alinha a fabricação de seus veículos aos padrões de segurança rigorosos originários do automobilismo de elite.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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