Integração com IA do Google marca o retorno do híbrido plug-in XC40 da Volvo

A Volvo traz de volta o XC40 PHEV, o híbrido plug-in que ficou fora de linha por três anos. Durante esse intervalo, quem buscava o modelo compacto da marca tinha que escolher entre a versão híbrida leve ou o EX40, que é totalmente elétrico. A versão recarregável retorna às concessionárias no início do próximo ano.

Photo: Wikipedia by Herranderssvensson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Volvo C40

Para quem dirige, o retorno do plug-in resolve um dilema prático: a possibilidade de rodar trajetos curtos com custo zero de combustível, mas sem a ansiedade de depender exclusivamente de carregadores públicos em viagens longas. É o meio-termo para quem não está pronto para migrar totalmente para a bateria.

A volta da motorização híbrida vem acompanhada de mudanças estruturais no projeto:

Interface e IA: O sistema multimídia foi substituído por uma tela maior e agora integra o Gemini, a inteligência artificial do Google, que assume a gestão de comandos e assistência ao motorista.

O sistema multimídia foi substituído por uma tela maior e agora integra o Gemini, a inteligência artificial do Google, que assume a gestão de comandos e assistência ao motorista. Exterior: O design da carroceria passou por atualizações visuais.

O design da carroceria passou por atualizações visuais. Segurança: A Volvo instalou um novo conjunto de sensores e atualizou o software dos sistemas de assistência à condução.

Na prática, o dono do carro precisará de um tempo de adaptação ao novo fluxo de menus e à interação com a IA. Além disso, a economia de combustível prometida continua dependendo de um hábito rigoroso: o carro só entrega a eficiência máxima se houver disciplina na recarga diária da bateria.