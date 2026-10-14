Integração com IA do Google marca o retorno do híbrido plug-in XC40 da Volvo

A Volvo traz de volta o XC40 PHEV, o híbrido plug-in que ficou fora de linha por três anos. Durante esse intervalo, quem buscava o modelo compacto da marca tinha que escolher entre a versão híbrida leve ou o EX40, que é totalmente elétrico. A versão recarregável retorna às concessionárias no início do próximo ano.
Para quem dirige, o retorno do plug-in resolve um dilema prático: a possibilidade de rodar trajetos curtos com custo zero de combustível, mas sem a ansiedade de depender exclusivamente de carregadores públicos em viagens longas. É o meio-termo para quem não está pronto para migrar totalmente para a bateria.
A volta da motorização híbrida vem acompanhada de mudanças estruturais no projeto:
Na prática, o dono do carro precisará de um tempo de adaptação ao novo fluxo de menus e à interação com a IA. Além disso, a economia de combustível prometida continua dependendo de um hábito rigoroso: o carro só entrega a eficiência máxima se houver disciplina na recarga diária da bateria.
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A técnica aplica esmalte transparente sobre unhas curtas, definindo o design com a inserção de um único elemento decorativo, como strass ou pérola, fixado com top coat ou cola específica.