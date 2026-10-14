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Renault Niagara une conforto de SUV e capacidade de carga para América Latina

Carros

A Renault aposta no novo Niagara para conquistar a América Latina, focando especialmente em Brasil, Argentina e Colômbia. O veículo chega para preencher a lacuna entre as picapes puramente utilitárias, rudes no uso diário, e os SUVs, que priorizam o conforto mas falham na carga.

Renault
Photo: commons.wikimedia.org by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Renault

Sob o capô, o Niagara utiliza a plataforma RGMP e um motor 1.3 turbo TCe. Para mover um veículo de 4,91 metros, a engenharia optou por compensar a baixa cilindrada com o turbo. No combustível puro, o motor entrega 156 cv e 270 Nm de torque. No entanto, adaptado à realidade local, o uso de misturas com etanol eleva a potência para 160 cv.

A escolha da tração define onde o dono poderá levar o carro: versões com tração dianteira ficam limitadas ao asfalto e entregas urbanas, enquanto as versões 4x4 permitem encarar estradas de terra. Nestas últimas, a Renault instalou um sistema de tração automática. Na prática, a eletrônica gerencia a distribuição de torque conforme a aderência do terreno, evitando que o motorista precise intervir manualmente a cada mudança de piso.

O desafio do projeto foi equilibrar a função de ferramenta de trabalho com a de carro familiar. Para evitar a vibração excessiva típica de picapes, o chassi foi recalibrado para filtrar melhor os impactos antes que cheguem à cabine. No interior, a experiência é de um carro urbano, com painel digital e central multimídia OpenR Link de 10 polegadas integrada ao Google.

O pacote de segurança inclui frenagem autônoma de emergência, monitoramento de ponto cego e assistente de permanência em faixa. Para quem vai carregar peso, o veículo mantém a caçamba funcional e a capacidade de reboque.

A fabricação ficará a cargo da planta Santa Isabel, na Argentina. Para garantir que o carro resista ao uso severo da região, a Renault submeteu protótipos a testes que somaram 800 mil quilômetros rodados em condições climáticas e de terreno locais. Esse volume de testes é a única forma de assegurar que a suspensão e o motor suportem a transição brusca entre o asfalto e o off-road.

Segundo o especialista Anton Vorobev, a decisão de desenvolver e produzir o modelo na Argentina visa alinhar o produto às necessidades reais do consumidor latino-americano, para quem a picape costuma ser o único veículo da família.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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