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Arquitetura de 800V reduz tempo de recarga do novo GLC EV para 22 minutos

Carros

A Mercedes-Benz está tentando apagar a imagem dos primeiros modelos da série EQ. O EQS e o EQE sofreram críticas pelo design arredondado, que não justificava o preço elevado, revelando um erro estratégico onde a ambição corporativa prevaleceu sobre a identidade do produto. Agora, a aposta para recuperar a reputação no segmento elétrico é o GLC EV.

Mercedes-Benz GLC EV
Photo: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mercedes-Benz GLC EV

O objetivo com o GLC EV é resgatar a sensação de conduzir um Mercedes, equilibrando a estrutura de um crossover tradicional com a arquitetura elétrica. A estratégia para o mercado americano começa com a versão topo de linha, o GLC 400 4Matic Electric, visando anular o rastro negativo dos modelos anteriores através da entrega máxima de performance.

Para compensar o peso superior a 2.440 kg, a engenharia equipou o veículo com dois motores que somam 483 cv e 800 Nm de torque, permitindo a aceleração de 0 a 100 km/h em 4,3 segundos. No entanto, o salto tecnológico mais relevante está na infraestrutura elétrica.

A substituição da arquitetura convencional de 400V por uma de 800V altera a dinâmica de uso do carro. Com a potência de recarga de 330 kW, o tempo para carregar a bateria de 10% a 80% cai para 22 minutos. A bateria de 94 kWh entrega uma autonomia de até 563 km (padrão EPA), movendo o veículo da categoria de uso urbano para a de viagens de longa distância.

Dois componentes técnicos definem a viabilidade do produto no dia a dia:

  • Eixo traseiro esterçante: essencial para a manobrabilidade de um crossover em centros urbanos e estacionamentos.
  • Suspensão pneumática: derivada do S-Class, visa solucionar o dilema comum em elétricos pesados, onde o peso das baterias no assoalho costuma tornar a suspensão ou excessivamente rígida ou instável.

No aspecto visual, a Mercedes mantém o Hyperscreen e oferece, como opcional, uma grade frontal iluminada com 942 pixels, permitindo que o comprador evite o excesso de estímulos visuais.

A viabilidade comercial do modelo dependerá do posicionamento de preço em relação ao BMW iX3. A estimativa é que a versão topo de linha do GLC EV custe cerca de 65 mil dólares. Embora represente um salto de valor comparado à versão a combustão do GLC, a implementação do sistema de 800V oferece a base técnica necessária para justificar a migração do consumidor.

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Author`s name Petr Ermilin
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